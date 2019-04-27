"Обережно, рашизм": що дарували Порошенку в 2018

Петро Порошенко, який до 30 травня покине пост Президента, отримав у 2018 році 26 подарунків, серед яких книги про "рашизм" та угорсько-українські відносини, "українсько-циганський словник" і відеопрезентація йоги.

Про це йдеться у відповіді Адміністрації Президента на запит Українських Новин.

Представники іноземних держав та міжнародних організацій презентували главі держави 4 подарунки: посол Угорщини - книгу про угорсько-українські відносини з IX століття, Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста - книгу "Humanity in War", міністр екології Ізраїлю - декоративне блюдо з білого металу з написом "Jerusalem", а посольство Індії в Україні - флеш-накопичувач з відеопрезентацією до Міжнародного дня йоги.

Інші подарунки, які надійшли на ім'я Порошенка – авторські, серед яких медаль "За визволення Слов'янська 2014" від волонтерів, книга "Обережно, рашизм!", "Українсько-циганський словник" і книга порад на кожен день від їх авторів.

Всього Порошенко отримав за рік 26 подарунків.

При цьому в 2017 році на ім'я Президента надійшло 74 подарунки, а в 2016 – 282.

Серед подарованих у 2017 році Президенту речей було три журнали з рецептами, книга "Холодцы и заливные блюда", а також книга "Весела фізкультура".

У 2016 році Порошенку подарували "Путівник по Криму", в'язані шерстяні шкарпетки (від партії "Блок Петра Порошенка"), м'яч з автографами гравців футбольного клубу "Динамо" та інші речі.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко не любить святкувати день народження та дорогі подарунки.

При цьому в 2018 Порошенко подарував синові Олексію мільйон гривень та частину будинку в Козині.

Водночасчас багатодітна родина з Миколаєва вирішила подарувати Порошенку мікроавтобус, який не може "розмитнити".