Це жах: Зеленський не прийняв у подарунок свій гіпсовий бюст

Президент Володимир Зеленський відмовився прийняти в подарунок свій гіпсовий бюст, який почали продавати в інтернеті.

Презентувати Зеленському його бюст з відбитком червоної помади від поцілунку автора спробувала знімальна група телеканалу "1+1" в ході візиту Президента до Черкас, передають Українські Новини.

"Де ви це взяли? Це жах. Я це побачив в інтернеті. Не треба мені це передавати. Навіщо мені? Мені не потрібно", - сказав він.

Зеленський також закликав більше такого не робити.

(на відео з 15:20)

Погруддя Зеленського зі скульптурного гіпсу висотою 23 сантиметри і вагою 2,5 кг виготовляє і продає за 2 тис. гривень 23-річна вінничанка.

Як повідомляли Українські Новини, раніше харків'янка зробила собі татуювання з Зеленським та кошенятами.

В свою чергу сам Зеленський просив не вішати його портрети в кабінетах чиновників.

Свого часу Порошенку дарували його портрети з каміння, путівник по Криму, шерстяні шкарпетки і багато інших презентів.