Це жах: Зеленський не прийняв у подарунок свій гіпсовий бюст

Президент Володимир Зеленський відмовився прийняти в подарунок свій гіпсовий бюст, який почали продавати в інтернеті.\r\nПрезентувати Зеленському його бюст з відбитком червоної помади від поцілунку автора спробувала знімальна група телеканалу "1+1" в ході візиту Президента до Черкас, передають Українські Новини.\r\n"Де ви це взяли? Це жах. Я це побачив в інтернеті. Не треба мені це передавати. Навіщо мені? Мені не потрібно", - сказав він.\r\nЗеленський також закликав більше такого не робити.\r\n(на відео з 15:20)\r\n\r\nПогруддя Зеленського зі скульптурного гіпсу висотою 23 сантиметри і вагою 2,5 кг виготовляє і продає за 2 тис. гривень 23-річна вінничанка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше харків'янка зробила собі татуювання з Зеленським та кошенятами.\r\nВ свою чергу сам Зеленський просив не вішати його портрети в кабінетах чиновників.\r\nСвого часу Порошенку дарували його портрети з каміння, путівник по Криму, шерстяні шкарпетки і багато інших презентів.