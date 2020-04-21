Сьогодні річниця 2-го туру президентських виборів 2019 року

21 квітня 2019 року відбувся другий тур виборів Президента України.

Президентські вибори 2019 року в Україні - сьомі (чергові) вибори президента України; проводилися у два тури: 31 березня та 21 квітня 2019 року.

Перший тур виборів, у відповідності з постановою Верховної Ради, пройшов 31 березня 2019 року.

Лідером голосування став Володимир Зеленський, але, оскільки йому не вдалося набрати більше 50% голосів, був призначений другий тур.

Другий тур виборів відбувся 21 квітня 2019 року.

У ньому брали участь Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

За результатами обробки 100% бюлетенів більшість голосів (73,23 %) набрав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, у першому турі виборів Президента переміг Володимир Зеленський з результатом 30,24% (5 713 825 голосів).

Крім того, Центральна виборча комісія оприлюднила результати чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.

Раніше повідомлялося про те, що 20 травня 2019 року відбулася інавгурація новообраного Президента Володимира Зеленського.