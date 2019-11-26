Президент Естонії подарувала Зеленському велосипед з написом "Його Високоповажності Пану"

Президент Естонії Керсті Кальюлайд подарувала Президенту Володимиру Зеленському іменний електричний велосипед.

Про це генеральний директор державного протоколу Естонії Лаурі Бамбус написав у мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, ілюстрованому фотографіями, Президент отримав у подарунок електричний велосипед з написом: "Президенту України Його Високоповажності Пану Володимиру Зеленському".

Головний герой серіалу "Слуга народу" Президент Василь Голобородько, якого зіграв Зеленський, їздив на роботу на велосипеді.

Іменний велосипед для Зеленського. Фото: twitter.сом/LauriBаmbus

Як повідомляли Українські Новини, на інавгурацію Зеленського приїжджала президент Естонії Кальюлайд.

Раніше Україна скасувала безкоштовне оформлення довгострокових віз для громадян Естонії. Раніше міністри закордонних справ України Вадим Пристайко та Естонії Урмас Рейнсалу обговорили питання візової політики Естонії щодо України, і українська сторона залишилася задоволеною естонською позицією.