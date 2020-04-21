На священиків, які зібрали вірян на службу в Почаївській лаврі, хотять порушити кримінальну справу

Національна поліція має намір притягнути до кримінальної відповідальності священнослужителів Почаївської лаври, що в Тернопільській області, які організували великодню службу з порушеннями режиму карантину.

Про це Українським Новинам повідомили в Управлінні Нацполиции в Тернопільській області.

"Будуть притягнуті до відповідальності ті особи, які організували це (пасхальне) Богослужіння (з порушеннями)", - сказали в поліції.

За словами представника відомства, зі священнослужителями Почаївської лаври була домовленість про проведення богослужіння згідно нормам та правилам, встановленим Кабінетом міністрів, однак вони цього не дотримувалися.

Як повідомляли Українські Новини, на Великдень на 77-му році життя помер монах з Почаївської Лаври.

З 21 квітня в Почаєві закрилася я на в'їзд і виїзд карантинна зона міста через спалах коронавірусу.

На великдень в інший лаврі — Святогірській Свято-Успенській у Донецькій області — кілька сотень вірян прийшли на великодню службу в порушення карантину.