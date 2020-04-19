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19 апреля 2020, воскресенье, 10:14 242
Общество 2020-04-19T10:22:02+03:00
Українські Новини
В Святогорской лавре собралась толпа верующих, проигнорировавших карантин

В Святогорской лавре собралась толпа верующих, проигнорировавших карантин

Кира Молчанова
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Святогорская лавра на Пасху. Скриншот трансляции в YouTube
Святогорская лавра на Пасху. Скриншот трансляции в YouTube

В Святогорской Лавре (монастырь Украинской православной церкви (Московского патриархата)) в Донецкой области несколько сотен человек присутствовали на пасхальном богослужении ночью, проигнорировав карантин и призыв президента Владимира Зеленского оставаться дома.

Об этом свидетельствует трансляция, которая велась на YouTube-канале лавры.

Верующие и священники стояли близко друг к другу. Практически на всех не было масок или респираторов. На службе присутствовали пожилые люди и дети.

Святогорская лавра на Пасху. Скриншот трансляции в YouTubeСвятогорская лавра на Пасху. Скриншот трансляции в YouTube

Святогорская лавра на Пасху. Скриншот трансляции в YouTubeСвятогорская лавра на Пасху. Скриншот трансляции в YouTube

Как сообщали Українські Новини, Украинская православная церковь Московского патриархата разрешила верующим в исключительных случаях освящать паску дома.

Чтобы не подвергать верующих опасности заражения коронавирусом и устроить украинцам комфортную Пасху дома, богослужения из всех церквей будут транслировать как самые рейтинговые, так и региональные телеканалы.

Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) огорчила верующих: она не будет освящать паски онлайн.

По традиции празднования светлого праздника Пасхи в субботу, 18 апреля в Иерусалиме прошла церемония схождения Благодатного огня. За ней тоже можно было наблюдать онлайн.

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