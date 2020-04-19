В Святогорской лавре собралась толпа верующих, проигнорировавших карантин

В Святогорской Лавре (монастырь Украинской православной церкви (Московского патриархата)) в Донецкой области несколько сотен человек присутствовали на пасхальном богослужении ночью, проигнорировав карантин и призыв президента Владимира Зеленского оставаться дома. Об этом свидетельствует трансляция, которая велась на YouTube-канале лавры. Верующие и священники стояли близко друг к другу. Практически на всех не было масок или респираторов. На службе присутствовали пожилые люди и дети. Святогорская лавра на Пасху. Скриншот трансляции в YouTube Святогорская лавра на Пасху. Скриншот трансляции в YouTube https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=u9x8FzYXe0I" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, Украинская православная церковь Московского патриархата разрешила верующим в исключительных случаях освящать паску дома. Чтобы не подвергать верующих опасности заражения коронавирусом и устроить украинцам комфортную Пасху дома, богослужения из всех церквей будут транслировать как самые рейтинговые, так и региональные телеканалы. Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) огорчила верующих: она не будет освящать паски онлайн. По традиции празднования светлого праздника Пасхи в субботу, 18 апреля в Иерусалиме прошла церемония схождения Благодатного огня. За ней тоже можно было наблюдать онлайн.