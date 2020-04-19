На Пасху полиция зафиксировала нарушения карантина в Почаевской и Святогорской Свято-Успенских лаврах

Нацполиция заявляет, что в Почаевской Свято-Успенской лавре в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области зафиксированы нарушения карантинных мероприятий, в то время, как почти 130 тыс. человек проигнорировали карантин и пришли на Пасху в храмы.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции, передают Українськi Новини.

"Факт невыполнения карантинных мероприятий зафиксировали полицейские в Почаевской Свято-Успенской лавре, на Кременетчине. Божественная литургия состоялась при участии значительного количества верующих, которые не соблюдали дистанцию", - сказано в нем.

Согласно предварительным договоренностям с духовенством Почаевской лавры, богослужение должно было проводиться с выполнением всех условий и правил карантина, в частности прихожане должны были находиться на прилегающей территории, а не в храме.

Отмечается, что большинство людей пришли на праздничную службу с индивидуальными средствами защиты, а тем, кто их не имел, правоохранители раздавали заранее подготовленные маски.

В связи с нарушением карантинных норм рассматривается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований.

В свою очередь в Святогорской Свято-Успенской лавре зафиксировано собрание людей в количестве 300, при этом не были соблюдены социальная дистанция и другие правила карантина.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

Еще по 3 случаям нарушений в Донецкой области идет изучение материалов, после чего им будет дана правовая оценка.

Как сообщали Українськi Новини, у диакона и троих хористов Почаевской Лавры в Тернопольской области подтвердили коронавирус.

Также в Святогорской лавре собралась толпа верующих на пасхальное богослужение, многие из них были без масок.