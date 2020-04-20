Почаеве закрывается на въезд и выезд карантинная зона города

Со вторника, 21 апреля, в Почаеве закрывается на въезд и выезд карантинная зона города после того, как на Пасху в Почаевской Лавре от коронавируса умер монах.

Об этом сообщил первый заместитель Кременецкой районной государственной администрации Вячеслав Онишкевич, передают Українські Новини.

"Только что состоялось внеочередное заседание районной комиссии по вопросам технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Учитывая резкий рост заболеваемости COVID-19, в городе Почаев с 10:00 21 апреля вводится запрет на въезд и выезд из карантинной зоны города", - сообщил Онишкевич.

При этом границы карантинной зоны в Почаеве Вячеслав Онишкевич не уточнил.

Также он отметил, что 19 апреля официально в Кременецком районе подтверждено 13 случаев заражения вирусом COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, 19 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине увеличилось на 261 человека до 5 710, умерших - на 10 человек до 151.

Тем временем, в Почаевской лавре подозревают вспышку коронавируса. Настоятель не идет на контакт с медиками.

На Пасху полиция зафиксировала нарушения карантина в Почаевской и Святогорской Свято-Успенских лаврах.