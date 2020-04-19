На Пасху в Почаевской Лавре от коронавируса умер монах, - СМИ

Сегодня, 19 апреля, на Пасху на 77-м году жизни умер монах с Почаевской Лавры, которая находится в Тернопольской области в то время, как на Пасху полиция зафиксировала нарушения карантина в Почаевской и Святогорской Свято-Успенских лаврах.

Об этом сообщает Тернопольская сетевая газета.

Отца Аверкия характеризуют как замечательного, доброго и скромного человека. Он не участвовал в спорах и имел огромный авторитет среди братии.

В последнее время монах не появлялся на людях. По информации издания, у отца Аверкия был коронавирус, однако пока официального подтверждения этой информации нет.

Ранее в Минздраве сообщали о вспышке COVID-19 в Почаевской Лавре и о том, что настоятель отказывается сотрудничать со СМИ.

Скриншот поста о смерти монаха

Как сообщали Українськi Новини, у диакона и троих хористов Почаевской Лавры в Тернопольской области подтвердили коронавирус.

Тем временем, почти 130 тыс. человек проигнорировали карантин и пришли на Пасху в храмы.

Кроме того, в Святогорской лавре собралась толпа верующих на пасхальное богослужение, многие из них были без масок.