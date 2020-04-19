Пандемія COVID-19. За минулу добу в світі захворіло понад 80 тисяч осіб

У світі коронавірусом заразилися 2 330 793 осіб, серед яких 5449 — українці. Тільки за останню добу лабораторно підтверджені більше 80 нових випадків зараження. 160 643 пацієнта померли, 596 482 – одужали. Про це йдеться в даних, зведених на сайті Worldometers.

Статистика по країнам на даний момент виглядає так:

США – 738 792 зареєстрованих хворих (+29 057 за останню добу);

Іспанія – 194 416 (+3577 за добу);

Італія – 175 925 (+ 3491 за добу);

Франція – 151 793 (+3824 за добу);

Німеччина – 143 724 (+2327 за добу);

Великобританія – 114 217 (+5 525 за добу).

Найбільше хворих з коронавірусом померло в США (39 014, +1867), на другому місці – Італія (23 227, +482). Далі – Іспанія (20 639, +637), Франція (19 323, +642), Великобританія (15 463, +888).

У всьому світі одужали 597 217 пацієнтів. На даний момент з COVID-19 борються 1 573 972 хворих. Велика частина з них в легкому або середньому стані.

Як повідомляли "Українські Новини", у МОЗ заявляли, що рівень смертності від коронавірусу в Україні нижче середньосвітового.

Тим часом в Збройних силах зафіксували другу смерть від коронавірусу.

Києво-Печерській лаврі зафіксували ще 7 випадків захворювання на коронавірус в той час, як коронавірус в Києві підтвердили ще в 61 людини, в тому числі, в 7 медиків.