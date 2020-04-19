В Украине зафиксировано 5449 случаев коронавируса. За минувшие сутки — 343 заболевших

По состоянию на утро 19 апреля в Украине зафиксировано 5449 случая коронавируса, которым в мире заболели уже 2 330 793 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра обществененого здоровья. По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 330 случаев; Волынская область - 150 случаев; Днепропетровская область - 110 случаев; Донецкая область - 16 случаев; Житомирская область - 211 случаев; Закарпатская область - 182 случая; Запорожская область - 131 случай; Ивано-Франковская область - 480 случаев; Кировоградская область - 245 случаев; г. Киев - 801 случай; Киевская область - 304 случая; Львовская область - 245 случаев; Луганская область - 24 случая; Николаевская область - 37 случаев; Одесская область - 112 случаев; Полтавская область - 61 случай; Ровенская область - 308 случаев; Сумская область - 83 случая; Тернопольская область - 390 случаев; Харьковская область - 67 случаев; Херсонская область - 63 случая; Хмельницкая область - 47 случаев; Черновицкая область - 889 случаев; Черкасская область - 151 случай; Черниговская область - 12 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 апреля 2020 в Центр поступило 731 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 17368 сообщений о подозрении на COVID-19. Карта всех случаев заражения. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве заявляли, что уровень смертности от коронавируса в Украине ниже среднемирового. Тем временем, летальность от COVID-19 среди лиц в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1%.