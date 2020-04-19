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19 апреля 2020, воскресенье, 09:34 1160
Общество 2020-04-19T09:47:17+03:00
Українські Новини
В Украине зафиксировано 5449 случаев коронавируса. За минувшие сутки — 343 заболевших

В Украине зафиксировано 5449 случаев коронавируса. За минувшие сутки — 343 заболевших

Кира Молчанова
МОЗ, Коронавирус, ЦОЗ, коронавирус в Украине, Борьба с коронавирусом, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 19 апреля в Украине зафиксировано 5449 случая коронавируса, которым в мире заболели уже 2 330 793 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра обществененого здоровья.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 330 случаев;
  • Волынская область - 150 случаев;
  • Днепропетровская область - 110 случаев;
  • Донецкая область - 16 случаев;
  • Житомирская область - 211 случаев;
  • Закарпатская область - 182 случая;
  • Запорожская область - 131 случай;
  • Ивано-Франковская область - 480 случаев;
  • Кировоградская область - 245 случаев;
  • г. Киев - 801 случай;
  • Киевская область - 304 случая;
  • Львовская область - 245 случаев;
  • Луганская область - 24 случая;
  • Николаевская область - 37 случаев;
  • Одесская область - 112 случаев;
  • Полтавская область - 61 случай;
  • Ровенская область - 308 случаев;
  • Сумская область - 83 случая;
  • Тернопольская область - 390 случаев;
  • Харьковская область - 67 случаев;
  • Херсонская область - 63 случая;
  • Хмельницкая область - 47 случаев;
  • Черновицкая область - 889 случаев;
  • Черкасская область - 151 случай;
  • Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 апреля 2020 в Центр поступило 731 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 17368 сообщений о подозрении на COVID-19.

Карта всех случаев заражения.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве заявляли, что уровень смертности от коронавируса в Украине ниже среднемирового.

Тем временем, летальность от COVID-19 среди лиц в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1%.

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