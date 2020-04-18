У МОЗ розповіли про смертність від коронавірусу серед українців старше 50 років

Центр громадського здоров'я констатував, що летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50 років в Україні становить 5,1%. Про це йдеться в повідомленні Центру, передають Українські Новини. Згідно йому, летальність для вікової категорії до 50 років становить 0,6%. Нагадується, що люди з супутніми захворюваннями мають більш високий ризик розвитку ускладнень. 74% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, а у деяких осіб були поєднання захворювань. Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ заявляли, що уровень смертності від коронавірусу в Україні нижче середньосвітового. Також від коронавірусу одужали майже 600 тисяч людей по всьому світу. Тим часом в Збройних силах зафіксували другу смерть від коронавірусу. За добу на в'їздах у Київ підвищену температуру зафіксували у 40 осіб, їх не пустили в місто. Також у Києво-Печерській лаврі зафіксували ще 7 випадків коронавірусу.