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18 квітня 2020, субота, 22:32 12
Суспільство 2020-04-18T22:38:41+03:00
Українські Новини
У МОЗ розповіли про смертність від коронавірусу серед українців старше 50 років

У МОЗ розповіли про смертність від коронавірусу серед українців старше 50 років

Анна Рудык
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, Смерть від коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Центр громадського здоров'я констатував, що летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50 років в Україні становить 5,1%.

Про це йдеться в повідомленні Центру, передають Українські Новини.

Згідно йому, летальність для вікової категорії до 50 років становить 0,6%.

Нагадується, що люди з супутніми захворюваннями мають більш високий ризик розвитку ускладнень.

74% померлих мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень, а у деяких осіб були поєднання захворювань.

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ заявляли, що уровень смертності від коронавірусу в Україні нижче середньосвітового.

Також від коронавірусу одужали майже 600 тисяч людей по всьому світу.

Тим часом в Збройних силах зафіксували другу смерть від коронавірусу.

За добу на в'їздах у Київ підвищену температуру зафіксували у 40 осіб, їх не пустили в місто.

Також у Києво-Печерській лаврі зафіксували ще 7 випадків коронавірусу.

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