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18 апреля 2020, суббота, 08:04 170
Общество 2020-04-18T08:04:33+03:00
Українські Новини
От коронавируса выздоровели почти 600 тысяч человек по всему миру. Статистика 18 апреля

От коронавируса выздоровели почти 600 тысяч человек по всему миру. Статистика 18 апреля

Ольга Фандорина
Коронавирус, Коронавирус в мире, Пандемия коронавируса, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

По состоянию на утро 18 апреля коронавирус в мире нашли у 2 244 303 человек. Преодолели заболевание  568 тысяч человек, а погибли - 154 тысячи человек. Больше всего жертв зарегистрировали в США – около 37 тысяч умерших. Кроме того, сейчас в Штатах подтвердили 710 тысяч случаев заражения. В то же время побороли болезнь почти 59 тысяч человек. Об этом говорится в данных центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. 

По количеству смертей после США следует Испания. Сейчас там умерли около 20 тысяч человек с коронавирусом с подтвержденных около 190 тысяч случаев. Вылечились почти 75 тысяч больных.

В Италии умерли почти 23 тысяч человек, вылечились – около 43 тысяч человек.

Чуть больше 14 тысяч летальных случаев зарегистрировали в Великобритании. Всего там обнаружили 108 тысяч зараженных.

Во Франции 147 тысяч человек заболели коронавирусом. Из них умерли 18,6 тысяч человек, вылечились – около 34 тысяч.

Германия отчитывается о 3,7 тысяч смертей пациентов с COVID-19 из 141 тысячи зарегистрированных случаев инфицирования. Больше не болеют коронавирусом 83 тысячи человек.

За последние сутки больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в США – более 32 тысячи. За это время в Испании подтвердили 5,8 тысяч случаев, в Великобритании – 5,5 тысяч, в Турции – 4,3 тысяч, в России – 4 тысячи, в Германии – 3,6 тысяч, в Италии – 3,4 тысяч , в Бразилии – 3 тысячи, во Франции – 1,9 тысяч и 1,8 тысяч в Канаде.

Как уменьшить риск заражения коронавирусом:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, на вчера в мире коронавирусом заразились более 2,1 млн человек. В Италии - 169 941 человек. 


Кроме того, карантин в Италии продлили до третьего мая

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