От коронавируса выздоровели почти 600 тысяч человек по всему миру. Статистика 18 апреля

По состоянию на утро 18 апреля коронавирус в мире нашли у 2 244 303 человек. Преодолели заболевание 568 тысяч человек, а погибли - 154 тысячи человек. Больше всего жертв зарегистрировали в США – около 37 тысяч умерших. Кроме того, сейчас в Штатах подтвердили 710 тысяч случаев заражения. В то же время побороли болезнь почти 59 тысяч человек. Об этом говорится в данных центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

По количеству смертей после США следует Испания. Сейчас там умерли около 20 тысяч человек с коронавирусом с подтвержденных около 190 тысяч случаев. Вылечились почти 75 тысяч больных.

В Италии умерли почти 23 тысяч человек, вылечились – около 43 тысяч человек.

Чуть больше 14 тысяч летальных случаев зарегистрировали в Великобритании. Всего там обнаружили 108 тысяч зараженных.

Во Франции 147 тысяч человек заболели коронавирусом. Из них умерли 18,6 тысяч человек, вылечились – около 34 тысяч.

Германия отчитывается о 3,7 тысяч смертей пациентов с COVID-19 из 141 тысячи зарегистрированных случаев инфицирования. Больше не болеют коронавирусом 83 тысячи человек.

За последние сутки больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в США – более 32 тысячи. За это время в Испании подтвердили 5,8 тысяч случаев, в Великобритании – 5,5 тысяч, в Турции – 4,3 тысяч, в России – 4 тысячи, в Германии – 3,6 тысяч, в Италии – 3,4 тысяч , в Бразилии – 3 тысячи, во Франции – 1,9 тысяч и 1,8 тысяч в Канаде.

Как уменьшить риск заражения коронавирусом:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, на вчера в мире коронавирусом заразились более 2,1 млн человек. В Италии - 169 941 человек.



Кроме того, карантин в Италии продлили до третьего мая.