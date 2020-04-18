Під час великодніх свят розганяти людей буде спецназ

У разі великого скупчення людей біля храмів та всередині їх під час великодніх свят, поліція буде залучати спецназ. Про це в ефірі Hromadske це заявив радник міністра внутрішніх справ Юрій Тандем.

Він розповів, що зараз до охорони громадського порядку та забезпечення дотримання карантину вже залучено майже 30 тисяч правоохоронців.

"Крім цього, у разі якихось додаткових дій або при необхідності буде залучатися більшу кількість особового складу", - сказав Тандем.

На думку радника глави МВС, люди частіше ходять до церкви в західних регіонах України, тому скупчення людей на Великдень поліція чекає саме там.

"Ми попереджаємо людей. Також ми на постійному контакті з ієрархами церков, я практично щогодини спілкуюся зі священиками різних конфесій, зокрема з керівниками церков. Можу сказати, що в цих областях ми розробили план", - сказав Тандем.

Він уточнив, що говорив про це з головою Нацполіції Ігорем Клименко, і той заявив, що у разі непокори поліція буде діяти згідно з постановою Кабміну №211.

"Ми будемо зупиняти цих людей, у місцях масового скупчення людей будемо використовувати сили спеціального призначення", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом Києво-Печерська лавра буде транслювати великодню службу на сайті. Києво-Печерська лавра проведе Великодню службу у дворі перед храмом з 23:00 з дотриманням всіх встановлених владою правил.

Тим часом синод ПЦУ ухвалив рішення провести закриті богослужіння на Великдень.

Близько 600 правоохоронців забезпечуватимуть охорону громадського порядку під час великодніх свят у Київській області.

Поліція буде чергувати біля 179 церков у Києві на Великдень.