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17 квітня 2020, пʼятниця, 22:42 10
Події 2020-04-18T00:00:02+03:00
Українські Новини
Саркофаг і вогонь у Чорнобильській зоні розділяє менше двох кілометрів, — служба з надзвичайних ситуацій ЄС

Саркофаг і вогонь у Чорнобильській зоні розділяє менше двох кілометрів, — служба з надзвичайних ситуацій ЄС

Кира Молчанова
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Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: Держнс
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: Держнс

Після того, як у Чорнобильській зоні з'явилися нові вогнища загоряння, вогонь наблизився до 1,6 км від саркофага на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це йдеться в повідомленні служби з надзвичайних ситуацій Європейського союзу в Twitter, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, служба з надзвичайних ситуацій випустила картографічний продукт для відображення пожежі в Чорнобильській зоні.

"Грунтуючись на знімках Sentinel2, він оцінює спалену площу в 12 700 га і показує, що полум'я досягло 1,6 км від саркофага", - сказано в ньому.

До повідомлення також прикріплене зображення зони пожежі.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада скоротила фінансування Державного агентства з управління зоною відчуження з державного бюджету в 2020 році на 256,2 млн гривень з 2,936 млрд до 2,68 млрд гривень.

Столицю оповив густий дим з гаром. Киян просять закрити вікна і не виходити на вулицю.

При цьому в Офісі президента заявляють, що запах диму в Києві пов'язаний з пожежами в Житомирській області, а не в Зоні відчуження.

Також у Чорнобильській зоні силами і коштами ДСНС тривають роботи з гасіння пожеж.

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