Саркофаг і вогонь у Чорнобильській зоні розділяє менше двох кілометрів, — служба з надзвичайних ситуацій ЄС

Після того, як у Чорнобильській зоні з'явилися нові вогнища загоряння, вогонь наблизився до 1,6 км від саркофага на Чорнобильській атомній електростанції. Про це йдеться в повідомленні служби з надзвичайних ситуацій Європейського союзу в Twitter, передають Українські Новини. Згідно з повідомленням, служба з надзвичайних ситуацій випустила картографічний продукт для відображення пожежі в Чорнобильській зоні. "Грунтуючись на знімках Sentinel2, він оцінює спалену площу в 12 700 га і показує, що полум'я досягло 1,6 км від саркофага", - сказано в ньому. До повідомлення також прикріплене зображення зони пожежі. The @CopernicusEU Emergency Management Service has released its mapping product for the Chernobyl wildfireBased on #Sentinel2 imagery it estimates the burned area at 12,700ha & shows that flames came as close as 1.6 km from the sarcophagusSee https:\/\/t.co\/baCTHbeSMf for details pic.twitter.com\/t0zW1oTgAV — 🇪🇺 EU Defence Industry & Space l DG DEFIS (@defis_eu) April 16, 2020 Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада скоротила фінансування Державного агентства з управління зоною відчуження з державного бюджету в 2020 році на 256,2 млн гривень з 2,936 млрд до 2,68 млрд гривень. Столицю оповив густий дим з гаром. Киян просять закрити вікна і не виходити на вулицю. При цьому в Офісі президента заявляють, що запах диму в Києві пов'язаний з пожежами в Житомирській області, а не в Зоні відчуження. Також у Чорнобильській зоні силами і коштами ДСНС тривають роботи з гасіння пожеж.