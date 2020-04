Саркофаг і вогонь у Чорнобильській зоні розділяє менше двох кілометрів, — служба з надзвичайних ситуацій ЄС

Про це йдеться в повідомленні служби з надзвичайних ситуацій Європейського союзу в Twitter, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, служба з надзвичайних ситуацій випустила картографічний продукт для відображення пожежі в Чорнобильській зоні.

"Грунтуючись на знімках Sentinel2, він оцінює спалену площу в 12 700 га і показує, що полум'я досягло 1,6 км від саркофага", - сказано в ньому.

До повідомлення також прикріплене зображення зони пожежі.

The @CopernicusEU Emergency Management Service has released its mapping product for the Chernobyl wildfire

Based on #Sentinel2 imagery it estimates the burned area at 12,700ha & shows that flames came as close as 1.6 km from the sarcophagus

See https://t.co/baCTHbeSMf for details pic.twitter.com/t0zW1oTgAV