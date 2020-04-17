Саркофаг і вогонь у Чорнобильській зоні розділяє менше двох кілометрів, — служба з надзвичайних ситуацій ЄС

Після того, як у Чорнобильській зоні з'явилися нові вогнища загоряння, вогонь наблизився до 1,6 км від саркофага на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це йдеться в повідомленні служби з надзвичайних ситуацій Європейського союзу в Twitter, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, служба з надзвичайних ситуацій випустила картографічний продукт для відображення пожежі в Чорнобильській зоні.

"Грунтуючись на знімках Sentinel2, він оцінює спалену площу в 12 700 га і показує, що полум'я досягло 1,6 км від саркофага", - сказано в ньому.

До повідомлення також прикріплене зображення зони пожежі.

The @CopernicusEU Emergency Management Service has released its mapping product for the Chernobyl wildfire Based on #Sentinel2 imagery it estimates the burned area at 12,700ha & shows that flames came as close as 1.6 km from the sarcophagus

See https://t.co/baCTHbeSMf for details pic.twitter.com/t0zW1oTgAV — 🇪🇺 EU Defence Industry & Space l DG DEFIS (@defis_eu) April 16, 2020

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада скоротила фінансування Державного агентства з управління зоною відчуження з державного бюджету в 2020 році на 256,2 млн гривень з 2,936 млрд до 2,68 млрд гривень.

Столицю оповив густий дим з гаром. Киян просять закрити вікна і не виходити на вулицю.

При цьому в Офісі президента заявляють, що запах диму в Києві пов'язаний з пожежами в Житомирській області, а не в Зоні відчуження.

Також у Чорнобильській зоні силами і коштами ДСНС тривають роботи з гасіння пожеж.