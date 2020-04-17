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17 апреля 2020, пятница, 10:26 365
Происшествия 2020-04-17T10:26:50+03:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне появились 3 новых очага тления

В Чернобыльской зоне появились 3 новых очага тления

Анна Рудык
Пожар, Лесные пожары, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС

В Чернобыльской зоне отчуждения, где уже несколько дней тушат пожар, появились 3 новых немасштабных очага тления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українські Новини.

Отмечается, что по состоянию на 17:00 16 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения силы и средства ГосЧС продолжают пролив отдельных участков, где наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников.

"Вместе с тем вследствие шквалистых порывов ветра во второй половине дня произошло осложнение обстановки и появились три новых очага тления, которые не являются масштабными и не имеют угрожающего характера. Сводный отряд ГСЧС задействован в работе по локализации очагов в Корогодском, Дитяткивском, Паришивском и Денисовецком лесничествах", - сказано в нем.

Указано, что угрозы для критических объектов, такие как "Укрытие", "Вектор" и других, нет.

К тушению привлечены более 1,1 тыс. человек и 120 единиц техники, из них от ГосЧС почти 1 тыс. человек и 100 ед. техники, в том числе 2 вертолета.

Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,012 мР/ч, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч, Чернобыль - 0,023 мР/ч, на КДП "Дитятки" - 0,02 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч).

Как сообщали Українськi Новини, столицу окутал густой дым с гарью. Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу.

Также в Чернобыльской зоне силами и средствами ГосЧС продолжаются работы по тушению пожаров.

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