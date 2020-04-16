Столицу окутал густой дым с гарью. Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу

После того, как Киев накрыла пылевая буря, в четверг вечером, 16 апреля, город окутала дымовая пелена, а жители столицы жалуются на запах гари, который ощущают во всех уголках столицы и в области.

Об этом пишут пользователи социальных сетей.

"Гарь ужасная ! Невозможно с закрытыми окнами находится в квартире. Киев. Левый берег", - отметили в группе dtp.kiev.ua и опубликовали видео с видом на Правый берег и Троещину.

В то же время, как сообщила КГГА на своей странице в Facebook, в Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения. Жителей столицы просят закрыть окна и не выходить на улицу.

Причиной этого, как сказано в сообшении, является пожар в Житомирской области и Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер. Радиацийний фон в столице - в пределах нормы.

Также в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА, учитывая ситуацию специалисты призывают:

ограничить пребывания на открытом воздухе;

держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;

выключить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребления жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для восстановления солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Напомним, что 16 апреля в Зоне силами и средствами ГосЧС продолжаются работы по тушению пожаров.