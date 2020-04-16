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16 апреля 2020, четверг, 23:10 76
Общество 2020-04-16T23:10:02+03:00
Українські Новини
Столицу окутал густой дым с гарью. Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу

Столицу окутал густой дым с гарью. Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу

Надежда Комендантова
Пожар, КГГА, Гарь, Пожар в Чернобыльской зоне, загрязнение воздуха, запах дыма
В Киеве пахнет гарью. Фото: КГГА
В Киеве пахнет гарью. Фото: КГГА

После того, как Киев накрыла пылевая буря, в четверг вечером, 16 апреля, город окутала дымовая пелена, а жители столицы жалуются на запах гари, который ощущают во всех уголках столицы и в области.

Об этом пишут пользователи социальных сетей.

"Гарь ужасная ! Невозможно с закрытыми окнами находится в квартире. Киев. Левый берег", - отметили в группе dtp.kiev.ua и опубликовали видео с видом на Правый берег и Троещину.

В то же время, как сообщила КГГА на своей странице в Facebook, в Киеве в воздухе зафиксированы продукты горения. Жителей столицы просят закрыть окна и не выходить на улицу.

Причиной этого, как сказано в сообшении, является пожар в Житомирской области и Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер. Радиацийний фон в столице - в пределах нормы.

Также в Управлении по вопросам гражданской защиты КГГА, учитывая ситуацию специалисты призывают:

  • ограничить пребывания на открытом воздухе;
  • держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять;
  • выключить системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
  • увеличить потребления жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Для восстановления солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Напомним, что 16 апреля в Зоне силами и средствами ГосЧС продолжаются работы по тушению пожаров.

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