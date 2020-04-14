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14 апреля 2020, вторник, 12:27 51
Верховная Рада и партии 2020-04-14T12:28:22+03:00
Українські Новини
Рада сократила финансирование на безопасность ЧАЭС и поддержку экологии в Зоне отчуждения

Рада сократила финансирование на безопасность ЧАЭС и поддержку экологии в Зоне отчуждения

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Финансирование, Зона отчуждения, Чернобыльская зона
Чернобыль. Фото: Facebook/Chernobyl TOUR
Чернобыль. Фото: Facebook/Chernobyl TOUR

Верховная Рада сократила финансирование Государственного агентства по управлению зоной отчуждения из государственного бюджета в 2020 году на 256,2 млн гривен с 2,936 млрд до 2,68 млрд гривен.

За принятие законопроекта об изменениях в государственный бюджет на 2020 год №3279-д 13 апреля проголосовали 249 депутатов, передают Українськi Новини.

При этом расходы на поддержку в безопасном состоянии энергоблоков и объекта "Укрытие" и меры по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС сократили на 150 млн гривен с 1 364,9 млн гривен до 1 214,9 млн гривен.
Поддержку экологически безопасного состояния в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения сократили на 50 млн гривен с 495,9 млн гривен до 445,9 млн гривен.

Обнулено финансирование реализации государственного инвестиционного проекта "Восстановление объектов транспортной инфраструктуры зоны отчуждения" (было 56,1 млн гривен).

При этом финансирование Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) сокращено на 0,8 млн гривен с 15 375,2 до 15 374,4 млн гривен за счет сокращения финансирования гидрометеорологической деятельности с 651,4 млн до 650,6 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ГосЧС с 4 апреля продолжает тушить пожар в Чернобыльской зоне, который распространился на территорию 4 лесничеств.

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