Якщо буде 10% хворих, медикам доведеться обирати, кого рятувати, — Зеленський

Після Пасхи, яка відзначається 19 квітня, на коронавірус в Україні можуть захворіти від 2% до 10% населення. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив президент Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що на сьогодні в Україні понад 4,6 тисяч хворих.

"З них 150 летальних. Якщо буде велике скупчення, хвиля може з'явитися саме після Великодня. Ми можемо мати страшну статистику. Від 2 до 10% хворих від усього українського населення", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що всі, хто не самоізолюється на Великдень, поставить медиків перед вибором, як в Італії.

"Якщо буде від 2 до 10% хворих, медики будуть обирати, кому з українців жити далі", - додав Зеленський.







Як повідомляли Українські Новини, в Київській області на великодні свята за порядком стежитимуть 600 правоохоронців.



Крім того, поліція буде чергувати біля 179 церков у Києві на Великдень.



Тим часом у МОЗ розраховують, що святкування Пасхи вдома зупинить поширення коронавірусу в Україні.