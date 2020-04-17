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17 квітня 2020, пʼятниця, 18:14 8
Світ 2020-04-17T19:45:02+03:00
Українські Новини
Влада не може визначити, через кого з Іраку не евакуювали українців

Влада не може визначити, через кого з Іраку не евакуювали українців

Виолетта Чайковская
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Літак. Фото: spotters.net.ua
Літак. Фото: spotters.net.ua

Міністерство закордонних справ та Міністерство інфраструктури не можуть пояснити, хто з них або інших органів влади відповідальний за дозвіл на евакуацію з-за кордону українців, у тому числі тих, яким не вдалося повернутися з Іраку відправленим у п'ятницю до Києва літаком.

Про це свідчать відповіді прес-служб міністерств на запит Українських Новин.

Напередодні українці в Іраку записали відеозвернення до влади з проханням допомогти їм у поверненні додому.

За їх словами, незважаючи на прохання консула та згоду іракської сторони, Україна не дала дозвіл на їхнє повернення літаком "Іракських авіаліній", який 17 квітня відправився порожнім до Києва для евакуації своїх громадян.

Агентство попросило МЗС прокоментувати ситуацію.

"Посольству України в Республіці Ірак відомо про ситуацію з нашими співвітчизниками. Консули надають усю консульсько-правову допомогу в межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством України та Віденською конвенцією про консульські зносини. Звертаємо увагу, що інші питання, порушені у Вашому запиті, відносяться до сфери компетенції інших центральних органів виконавчої влади", – відповіла прес-служба МЗС.

Зокрема, вона порекомендувала звернутися до Мінінфраструктури з питання отримання дозволів.

Також МЗС нагадало, що після повернення в Україну з-за кордону громадяни зобов'язані пройти 14-денну обсервацію у спеціалізованих установах, які повинні визначатися Київською міською або обласними державними адміністраціями (ОДА).

"В компетенції Міністерства інфраструктури не перебуває питання надання згоди на повернення громадян України з будь-яких країн. Міністерство здійснює виключно погодження надання слоту на рейс. Питання перебування або відсутності громадян – поза компетенцією міністерства", - у свою чергу заявила прес-служба Мінінфраструктури.

За її словами, визначення алгоритму дій передбачає отримання письмової згоди громадян на обсервацію, за що відповідає МЗС, і визначення місця такої обсервації, за що відповідають ОДА та Міністерство розвитку громад і територій.

Такмм чином, ні одне, ні інше міністерство не змогло пояснити причин відмови в евакуації з Іраку громадян України та їх подальших перспектив повернення додому.

Як повідомляли Українськi Новини, влада не може пояснити, як на практиці виконується рішення про обсервацію після повернення з-за кордону.

Через карантин Україна закрила кордон для будь-яких пасажирських сполучень. Перетнути кордон можна автомобілем або пішки. А з кінця березня Україна змусила всіх, хто прибуває з-за кордону, проходити двохтижневу обсервацію.

Влада визнала, що в Україні недостатньо місць для обсервації, тому тих, хто не встиг повернутися до 28 березня, вирішили евакуйовувати поступово з урахуванням готовності української медичної системи до їх обов'язкової ізоляції.

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