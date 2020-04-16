Самолет летит пустым. Украинцы застряли в Ираке и просят Зеленского разрешить им вернуться

После того, как 11 апреля в Киев прибыл самолет из ОАЭ с 113 украинцами, Ирак отправляет самолет за своими гражданами в Киев, но в Украину он прибудет пустым. Украинцы из Ирака просят разрешить им сесть в этот самолет.

Как пишет APnews, в редакцию издания обратились украинцы из Ирака, которые больше месяца не могут вернуться домой в Украину. На данный момент это 41 гражданин Украины.

Как рассказала в эксклюзивном комментарии Софья, одна из тех, кто хочет вернуться, - ситуация критическая. Так как 17 апреля, в 11:00 иракская авиакомпания летит в Киев за своими гражданами. Украинцы в Ираке обратились в посольство с просьбой доставить их этим рейсом на родину, и иракская сторона была, вроде как, не против. Но Украина, рассказала Софья, одобрила прилет этого самолета пустым. Ирак отправляет рейс за своими гражданами и билеты для украинцев, которые пребывают в их стране, не продают. Это указывается и в самой инструкции к рейсу иракской авиакомпании.

“Украина одобрила прилет самолета в Киев пустым. Нам не разрешают вернуться домой! В посольстве Украины в Ираке сказали, что со своей стороны сделали все возможное, но украинская сторона препятствует нашему возвращению”, - рассказала девушка.

Софья обьяснила, что тип разрешения на перелет - односторонний. Украинцы не могут улететь из Багдада на Киев, так как компания не имеет право продать им билеты.

"Если бы Украина разрешила двухсторонний тип, то нам бы продали билеты и мы бы улетели на этом рейсе", - сказала девушка.

Софья также сообщила, что они уже посылали заявления с просьбой о помощи в Офис Президента, МИД и другие структуры. Однако пока никто ответа так и не дал.

Обращение к Президенту. Фото: APnews

Софья находится в городе Багдад со своим маленьким ребенком. Виза у нее уже закончилась. Прилететь вовремя не смогла, так как документы ребенка на момент, когда закрывали границы, были в суде.

“Самолет улетит пустым. Нас бросят на опасной иракской земле на произвол судьбы”, - обратилась Софья.

Вместе с Софией в видео обратились также и другие украинки. Среди них есть Кристина - член сборной команды Украины по гребле на лодках “Дракон”. Она рассказала, что приехала в Ирак с мужем на заработки, и должна была вернуться домой. Но здесь их настиг строгий карантин, и все регулярные рейсы отменили.

Девушка вместе с другими украинскими гражданами, которые также по разным причинам не смогли вовремя вернуться в Украину, просят правительство, МИД и Президента разрешить им посадку на самолет, который летит в Киев 17 апреля. При этом отмечают, что дорогу себе оплатят сами. Просят только разрешения со стороны страны на их перелет.

Как сообщали Українськi Новини, полиция констатирует отсутствие происшествий с участием прилетевших из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) украинцев и находящихся на обсервации в Ворзеле Киевской области.