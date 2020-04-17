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17 квітня 2020, пʼятниця, 09:23 14
Силові структури 2020-04-17T11:00:03+03:00
Українські Новини
Будуть застосовувати жорсткі заходи. На Великдень поліція посилить контроль біля храмів

Будуть застосовувати жорсткі заходи. На Великдень поліція посилить контроль біля храмів

Анна Рудык
Карантин, Великдень, Коронавірус, Великдень-2020, Карантин в Україні
Поліція. Фото: Українська правда
Поліція. Фото: Українська правда

Близько 22 тис. поліцейських забезпечуватимуть охорону громадського порядку біля релігійних установ на Пасху, яку цього року українців закликають відзначити вдома.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

"В суботу і неділю буде чергувати при храмах близько 22 тис. поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії", - сказав він.

За його словами, поліцейські будуть знаходиться біля храмів та проводити роз'яснювальну роботу.

"Якщо не вдасться достукатися до свідомості громадян, поліція буде застосовувати досить жорсткі заходи", - зазначив Клименко.

Як повідомляли Українські Новини, в великодні вихідні в Києві посилять контроль за дотриманням карантину.

Раніше оштрафований за недотримання карантину директор ринку в Запоріжжі захворів COVID-19.

Також Володимирський собор проведе великодню службу в храмі та не виганятиме парафіян.

Тим часом у МОЗ розраховують, що святкування Пасхи вдома зупинить поширення коронавірусу в Україні.

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