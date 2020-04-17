Будуть застосовувати жорсткі заходи. На Великдень поліція посилить контроль біля храмів

Близько 22 тис. поліцейських забезпечуватимуть охорону громадського порядку біля релігійних установ на Пасху, яку цього року українців закликають відзначити вдома.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

"В суботу і неділю буде чергувати при храмах близько 22 тис. поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії", - сказав він.

За його словами, поліцейські будуть знаходиться біля храмів та проводити роз'яснювальну роботу.

"Якщо не вдасться достукатися до свідомості громадян, поліція буде застосовувати досить жорсткі заходи", - зазначив Клименко.

Як повідомляли Українські Новини, в великодні вихідні в Києві посилять контроль за дотриманням карантину.

Раніше оштрафований за недотримання карантину директор ринку в Запоріжжі захворів COVID-19.

Також Володимирський собор проведе великодню службу в храмі та не виганятиме парафіян.

Тим часом у МОЗ розраховують, що святкування Пасхи вдома зупинить поширення коронавірусу в Україні.