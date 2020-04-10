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10 апреля 2020, пятница, 17:53 2167
Общество 2020-04-10T17:54:12+03:00
Українські Новини
Владимирский собор проведет пасхальную службу в храме и не будет выгонять прихожан

Владимирский собор проведет пасхальную службу в храме и не будет выгонять прихожан

Таня Войтюк
Пасха, Карантин, Богослужение, Владимирский собор, Пасха-202
Пасхальная служба
Пасхальная служба

В то время как Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте, Владимирский собор Украинской православной церкви Киевского патриархата проведет пасхальную службу в храме и не будет выгонять прихожан, если на богослужение придет более 10 человек.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба УПЦ КП.

"Полиция заявила, что не будет заходить в храм и не будет никого выгонять. Мы тоже не будем никого выгонять", - сказали в УПЦ.

Также в церкви сообщили, что пасхальная служба в соборе начнется с 23:30 18 апреля, а также будет еще одна служба в 09:00 утра 19 апреля в сам праздник Пасхи.

Освящение пасок пройдет на улице возле Владимирского собора и начнется с субботы 18 апреля. Целый день будет дежурный священник, к которому можно будет подойти по одному.

Как сообщали Українськi Новини, Владимирский собор будет транслировать пасхальную службу на собственных ресурсах.

Также Владимирский собор намерен провести пасхальную службу в храме, а освятить паску можно будет персонально у священника.

Патриарх Филарет имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе в Киеве.

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