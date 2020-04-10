Владимирский собор проведет пасхальную службу в храме и не будет выгонять прихожан

В то время как Киево-Печерская лавра будет транслировать пасхальную службу на сайте, Владимирский собор Украинской православной церкви Киевского патриархата проведет пасхальную службу в храме и не будет выгонять прихожан, если на богослужение придет более 10 человек. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба УПЦ КП. "Полиция заявила, что не будет заходить в храм и не будет никого выгонять. Мы тоже не будем никого выгонять", - сказали в УПЦ. Также в церкви сообщили, что пасхальная служба в соборе начнется с 23:30 18 апреля, а также будет еще одна служба в 09:00 утра 19 апреля в сам праздник Пасхи. Освящение пасок пройдет на улице возле Владимирского собора и начнется с субботы 18 апреля. Целый день будет дежурный священник, к которому можно будет подойти по одному. Как сообщали Українськi Новини, Владимирский собор будет транслировать пасхальную службу на собственных ресурсах. Также Владимирский собор намерен провести пасхальную службу в храме, а освятить паску можно будет персонально у священника. Патриарх Филарет имеет пожизненное право на совершение богослужений во Владимирском соборе в Киеве.