В пасхальные выходные в Киеве усилят контроль за соблюдением карантина

В пасхальные выходные, 18-19 апреля, в Киеве правоохранители будут нести усиленную службу и контролировать соблюдение карантинных мер. Об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, глава КГГА призвал киевлян воздержаться от походов в церковь и прогулок.

"Отмечу также, что в праздничные дни усиленную службу будут нести правоохранители. Будут контролировать соблюдение правил ограничений в публичных местах: в парках, скверах, возле храмов", - сказал Кличко.

Также Кличко отметил, что за время ограничений полиция составила уже почти 900 протоколов касательно нарушителей карантина.

Как сообщали Українські Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве 15 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 32 человека до 644, умерших - на 1 человека до 12.

Также вирусологи не рекомендуют простому населению носить респираторные маски для защиты от коронавируса.

Тем временем по состоянию на утро 15 апреля погибли от вируса 137 020 человек, вылечились – 512 092.