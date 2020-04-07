подписаться на рассылку
26.8 27.4
28.8 29.6
˟
07 апреля 2020, вторник, 15:47 1630
Общество 2020-04-07T15:48:26+03:00
Українські Новини
Оштрафованный за несоблюдение карантина директор рынка в Запорожье заболел COVID-19

Оштрафованный за несоблюдение карантина директор рынка в Запорожье заболел COVID-19

Кира Молчанова
Запорожье, Карантин, Нарушение карантина, Коронавирус в Запорожье
Рынок. Фото: pixabay
Рынок. Фото: pixabay

В Запорожье, где только недавно власти ограничили проезд в общественном транспорте, директор одного из рынков сначала не хотел закрывать свое место работы, а потом заболел новым коронавирусом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Полицейские рассказали, что 21 марта они зафиксировали работу одного из рынков Запорожья, на котором продолжали продавать продукты два киоска.

Правоохранители попытались пообщаться с директором рынка, но он стал мешать фиксировать правонарушение. Впоследствии на него составили административный протокол за нарушение во время карантина.

Позже было установлено, что директор рынка, в отношении которого был составлен протокол, находится на лечении в медицинском учреждении, и 3 апреля ему подтвержден диагноз коронавирус COVID-19, состояние его здоровья тяжелое.

Полицейские, контактировавшие с больным, сдали тесты - результат отрицательный. Кроме этого, правоохранители восстанавливают круг лиц, с которыми контактировал человек.

Как сообщали Українські Новини, 25 марта в Запорожье подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

После этого город ввел чрезвычайную ситуацию.

Больше новостей о: Запорожье Карантин Нарушение карантина Коронавирус в Запорожье

Самоизоляцию украинцев начали проверять через мобильное приложение
В МОЗ назвали условие для окончания карантина через 2 недели
Новости
США обвиняет Россию и Катар в даче взяток за проведение чемпионатов мира по футболу 16:19
Боевики обстреляли автомобиль журналистов из беспилотника 16:15
Карантин дает возможность Украине сделать качественный прорыв в онлайн-обучении, – Инна Костыря 16:06
С начала карантина почти треть украинцев стала больше сидеть в интернете 16:05
Во Владимирском соборе рассказали, как будут святить пасху и проводить богослужение 15:59
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
Гривна продолжает стремительно расти. Официальный курс валют на понедельник 05:10
Перепады температуры местами составят 25 градуса: прогноз погоды на начало недели 21:22 Карта
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски, - СМИ 03:47
Чумак заявил, что результаты переаттестации прокуроров были уничтожены законно 10:17
больше новостей
В Киеве коронавирусом за сутки заболели четверо детей и еще один медик. Всего 279 инфицированных
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok