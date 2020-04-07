Оштрафованный за несоблюдение карантина директор рынка в Запорожье заболел COVID-19

В Запорожье, где только недавно власти ограничили проезд в общественном транспорте, директор одного из рынков сначала не хотел закрывать свое место работы, а потом заболел новым коронавирусом. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Полицейские рассказали, что 21 марта они зафиксировали работу одного из рынков Запорожья, на котором продолжали продавать продукты два киоска.

Правоохранители попытались пообщаться с директором рынка, но он стал мешать фиксировать правонарушение. Впоследствии на него составили административный протокол за нарушение во время карантина.

Позже было установлено, что директор рынка, в отношении которого был составлен протокол, находится на лечении в медицинском учреждении, и 3 апреля ему подтвержден диагноз коронавирус COVID-19, состояние его здоровья тяжелое.

Полицейские, контактировавшие с больным, сдали тесты - результат отрицательный. Кроме этого, правоохранители восстанавливают круг лиц, с которыми контактировал человек.

Как сообщали Українські Новини, 25 марта в Запорожье подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

После этого город ввел чрезвычайную ситуацию.