У Києві 644 випадки коронавірусу, за день ще один летальний

Кількість хворих на коронавірус в Києві 15 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 32 людини до 644, померлих - на 1 до 12.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість киян, у який лабораторно підтверджений коронавірус за минулу добу збільшилася ще на 32 людини ... За добу, що пройшли, ще 1 летальний випадок", - сказав він.

Кличко зазначив, що 1 з хворих - медик.

Серед хворих: 11 жінок віком від 29 до 80 років і 20 чоловіків - від 19 до 60 років, а також одна дівчинка - 2 років.

В медичні установи Києва за минулу добу госпіталізовано 3 хворих, решта лікуються вдома в режимі самоізоляції під контролем лікарів.

З усіх зареєстрованих випадків в Києві 184 людини захворіли в Печерському районі, 105 - у Дарницькому, 67 - в Шевченківському, 67 - у Солом'янському, 47 - в Голосіївському, 46 - у Дніпровському, 40 - в Деснянському, 33 - в Оболонському, 28 - в Подільському, 27 у Святошинському.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, Львівська міська рада заявляє, що в області в чоловіка виявили коронавірус з третьої спроби ПЛР-тестування і після смерті.

Тим часом вірусологи не рекомендують простому населенню носити респіраторні маски для захисту від коронавіруса.

Також станом на ранок 15 квітня загинули від вірусу 137 020 осіб, вилікувались – 512 092.

Крім того, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.