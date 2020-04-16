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  • Коронавирусом по всему миру заразились более 2 млн человек. Данные на 16 апреля
16 апреля 2020, четверг, 08:23 27
Мир 2020-04-16T08:25:04+03:00
Українські Новини
Коронавирусом по всему миру заразились более 2 млн человек. Данные на 16 апреля

Коронавирусом по всему миру заразились более 2 млн человек. Данные на 16 апреля

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Статистика по коронавирусу
Распространение пандемии коронавируса на планете. Фото:who.int
Распространение пандемии коронавируса на планете. Фото:who.int

И пока в Украине количество зараженных коронавирусом приближается к 4 тысячам, в мире количество инфицированных Covid-19 составляет 2 064 115 человек.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Так, согласно данным, по состоянию на утро 15 апреля погибли от вируса 137 020 человек, вылечились – 512 092.

На первом месте по заболеваемости находится США, где коронавирусом заразились 639 055 человек (за сутки 29 633), погибли – 30 925. 

На втором месте находится Испания. Здесь заразились 180 659 человек (6 599 за сутки) и погибли 18 812 человек.

На третьем месте Италия. Здесь коронавирусом заразились 165 155 (за сутки заболели 2 667 человек), всего в стране 21 645 летальных случаев.

Германия оказалась на 4 месте по количеству заболевших Covid-19. В стране 134 753 зараженных (2 543 за сутки), погибли 3 804 человек.

На пятом месте Франция. Covid-19 заразились 134 582 (3 220 случаев за сутки), умерли 17 188. 

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