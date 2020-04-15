Вирусологи не рекомендуют простому населению носить респираторные маски для защиты от коронавируса

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) не рекомендует простому населению носить респираторные маски FFP2 / FFP3 для защиты от коронавируса, поскольку они предназначены для медицинских работников. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Как отмечается, каждый медицинский работник должен проходить тестирование - фит-тест, который определяет, подходят ли размеры респиратора к лицу того, кто его носит.

Учреждения здравоохранения должны иметь достаточное количество моделей и размеров респираторов. Это нужно для того, чтобы сотрудники могли пройти фит-тест.

Респиратор FFP2.Фото: anvigroup.ua

Медработники могут использовать только марку, модель и размер респиратора или респираторов, которые они успешно протестировали. Соответственно, руководство должно информировать каждого сотрудника о производителе, модели и размера респиратора, который он может носить.

Респиратор FFP1.Фото: anvigroup.ua

Фит-тест является обязательным для всех, кто использует респираторы. Он гарантирует, что при правильном одевании, избранный бренд и размер респиратора подходит для защиты. Этот тест следует проходить ежегодно, а также каждый раз, когда медработник набирает или теряет вес, получает рубцы на лице, или устанавливает стоматологический протез.

Фит-тест бывает качественным и количественным.

Во время качественного теста, человек надевает респиратор, а сверху специальный колпак. Под него распыляется вещество, при попадании на слизистую языка вызывает сладкий или горький вкус. Если этот аэрозоль, при условии одетого респиратора, попадает в ротовую полость и человек ощущает вкус - это значит, что респиратор не защищает. Тест считается пройден.

Количественный тест состоит в том, что с помощью специального оборудования: счетчика частиц измеряют их концентрацию в помещении и пространстве между лицом и респиратором. При сравнении этих концентраций оценивают степень противоаэрозольного защиты.

Есть много наборов для фит-тестирования: Allegro, Moldex, 3M, Kimberly-Clark и др. Каждое областное противотуберкулезное заведение имеет набор для проведения фит тестирования.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав объяснил для чего нужно носить маски.



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