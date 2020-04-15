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  • Вирусологи не рекомендуют простому населению носить респираторные маски для защиты от коронавируса
15 апреля 2020, среда, 15:59 2403
Общество 2020-04-15T16:18:24+03:00
Українські Новини
Вирусологи не рекомендуют простому населению носить респираторные маски для защиты от коронавируса

Вирусологи не рекомендуют простому населению носить респираторные маски для защиты от коронавируса

Елизавета Кесельман
Врачи, Маски, Медики, Коронавирус, медицинские маски, Респираторные маски, CDC
Маска.. Фото: Pixabay
Маска.. Фото: Pixabay

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) не рекомендует простому населению носить респираторные маски FFP2 / FFP3 для защиты от коронавируса, поскольку они предназначены для медицинских работников. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Как отмечается, каждый медицинский работник должен проходить тестирование - фит-тест, который определяет, подходят ли размеры респиратора к лицу того, кто его носит.

Учреждения здравоохранения должны иметь достаточное количество моделей и размеров респираторов. Это нужно для того, чтобы сотрудники могли пройти фит-тест.

Респиратор FFP2.Фото: anvigroup.uaРеспиратор FFP2.Фото: anvigroup.ua

Медработники могут использовать только марку, модель и размер респиратора или респираторов, которые они успешно протестировали. Соответственно, руководство должно информировать каждого сотрудника о производителе, модели и размера респиратора, который он может носить.

Респиратор FFP1.Фото: anvigroup.uaРеспиратор FFP1.Фото: anvigroup.ua

Фит-тест является обязательным для всех, кто использует респираторы. Он гарантирует, что при правильном одевании, избранный бренд и размер респиратора подходит для защиты. Этот тест следует проходить ежегодно, а также каждый раз, когда медработник набирает или теряет вес, получает рубцы на лице, или устанавливает стоматологический протез.

Фит-тест бывает качественным и количественным.

Во время качественного теста, человек надевает респиратор, а сверху специальный колпак. Под него распыляется вещество, при попадании на слизистую языка вызывает сладкий или горький вкус. Если этот аэрозоль, при условии одетого респиратора, попадает в ротовую полость и человек ощущает вкус - это значит, что респиратор не защищает. Тест считается пройден.

Количественный тест состоит в том, что с помощью специального оборудования: счетчика частиц измеряют их концентрацию в помещении и пространстве между лицом и респиратором. При сравнении этих концентраций оценивают степень противоаэрозольного защиты.

Есть много наборов для фит-тестирования: Allegro, Moldex, 3M, Kimberly-Clark и др. Каждое областное противотуберкулезное заведение имеет набор для проведения фит тестирования.

Как сообщали Українські Новини, Минздрав объяснил для чего нужно носить маски


Кроме того, в Киеве медицинские маски можно купить в аптеках трех сетей. 

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