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15 апреля 2020, среда, 12:04 363 Инфографика
Общество 2020-04-15T13:00:02+03:00
Українські Новини
В Киеве уже 612 больных коронавирусом

В Киеве уже 612 больных коронавирусом

Анна Рудык
Виталий Кличко, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество киевлян, зараженных коронавирусом, достигло 612 человек. Об этом сегодня, 15 апреля, во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, Кличко сообщил, что всего в Киеве 612 больных коронавирусом, 11 случаев летальных. 12 человек выздоровели.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом за прошедшие сутки увеличилось еще на 61 человека. К сожалению, еще 1 случай летальный. В общем в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.


Кличко отметил, что трое из новых заболевших - медики.

Среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет и 29 мужчин - от 20 до 67 лет, а также 6 детей: 4 девочки и 2 мальчика в возрасте до 7 лет.

В медицинские учреждения Киева за прошедшие сутки госпитализированы 28 заболевших, остальные лечатся дома в режиме самоизоляции под контролем врачей.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

А во всем мире, по состоянию на утро 15 апреля погибли от вируса 126 753 человек, вылечились – 493 658. На первом месте по заболеваемости находится США, где коронавирусом заразились 609 422 человек (за сутки 26 842), погибли – 26 056. 

Тем временем с начала года в Украине коронавирусом заболели 594 медработника

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В Киеве уже 612 больных коронавирусом
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