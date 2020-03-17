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17 марта 2020, вторник, 17:52 19
Силовые структуры 2020-03-17T17:52:56+02:00
Українські Новини
Врио директора ГБР стал замдиректора Александр Соколов

Врио директора ГБР стал замдиректора Александр Соколов

Елена Новикова
Назначение на должность, ГБР, Директор ГБР, Александр Соколов, Врио директора ГБР
ГБР. Фото: сайт президента Украины
ГБР. Фото: сайт президента Украины

После того, как Ирину Венедиктову назначили генеральным прокурором, временно исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) стал заместитель директора Александр Соколов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"В связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором, выполнять полномочия директора ГБР будет заместитель директора Александр Соколов", - сказано в нем.

Отмечается, что Соколов приступает к исполнению полномочий с 17 марта.

Как сообщали Українськi Новини, 17 марта президент Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Ирину Венедиктову. До этого исполняющим обязанности генерального прокурора был заместитель гепрокурора Виктор Чумак после того, Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Генерального бюро расследований и назначил временно исполняющей обязанности директора депутата Верховной Рады Ирину Венедиктову.

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