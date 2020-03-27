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27 марта 2020, пятница, 11:40 2616
Судебная власть 2020-03-27T11:40:16+02:00
Українські Новини
Суд просят запретить Соколову выполнять обязанности директора ГБР

Суд просят запретить Соколову выполнять обязанности директора ГБР

Елизавета Драбкина
Окружной административный суд Киева, ГБР, Александр Соколов
Государственое бюро расследований Фото: ГБР
Государственое бюро расследований Фото: ГБР

Окружной административный суд Киева получил иск о запрете заместителю директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александру Соколову, исполнять обязанности директора бюро после того, как Ирина Венедиктова стала генеральным прокурором.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в суд поступил иск Ростислава Поповича к ГБР и врио директора бюро Соколову.

Истец просит суд запретить замдиректора ГБР Соколову исполнять обязанности директора ГБР и признать отсутствие у него таких полномочий.

На данный момент решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщали Українськi Новини, 17 марта президент Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Ирину Венедиктову. До этого исполняющим обязанности генерального прокурора был заместитель гепрокурора Виктор Чумак после того, Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Генерального бюро расследований и назначил временно исполняющей обязанности директора депутата Верховной Рады Ирину Венедиктову.

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