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15 квітня 2020, середа, 11:16 6
Суспільство 2020-04-15T14:15:04+03:00
Українські Новини
Влада Миколаєва звинуватили у спалаху коронавіруса адептів релігійних

Влада Миколаєва звинуватили у спалаху коронавіруса адептів релігійних

Кира Молчанова
Миколаївська ОДА, Миколаївська область, Коронавірус, коронавірус в Миколаєві

Різкий стрибок кількості хворих на коронавірус в Миколаївській області, де ще недавно не було жодного випадку COVID-19, пов'язаний з проведенням релігійних обрядів вдома. Про це 14 квітня заявив заступник голови Миколаївської ОДА Олександр Трайтлі у своєму відеозверненні.

"Основними причинами поширення коронавірусної інфекції на території Миколаївської області стали проведення релігійних обрядів вдома і недотримання карантинних заходів", - сказав Трайтлі.

Він розповів, що 9 випадків зараження були виявлені за останню добу. Всі хворі спілкуються між собою на релігійному ґрунті. Чиновник підкреслив, що аналогічні причини зараження простежуються і в Дніпрі, і в Києво-Печерській лаврі. Він закликав релігійних діячів і парафіян прислухатися до порад влади та медиків.

Як повідомляли Українські Новини, Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) збирається провести в храмах великодні богослужіння з можливістю присутності парафіян на вулиці.

Тим часом 80% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", виступають за посилення карантинних заходів на Великдень.

Поки ж настоятель Києво-Печерської лаври (Українська православна церква Московського патріархату) Павло госпіталізований в лікарню, має багато супутніх захворювань, але не підключений до апаратів життєдіяльності.

А чернець Свято-Успенської Почаївської лаври помер від коронавірусу. Йому було 42 роки.

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