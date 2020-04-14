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14 апреля 2020, вторник, 17:56 16
Общество 2020-04-14T17:56:23+03:00
Українські Новини
УПЦ проведет пасхальные богослужения на улице

УПЦ проведет пасхальные богослужения на улице

Елена Новикова
Пасха, УПЦ МП, Богослужение, Пасха-2020, Великдень-2020, Пасхальное богослужение
Пасха
Пасха

Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) проведет в храмах пасхальные богослужения с возможностью присутствия прихожан на улице, в то время, как Зеленский призывает украинцев оставаться дома на Пасху.

Об этом говорится в обращении предстоятеля УПЦ (МП), митрополита Киевского Онуфрияна на сайте УПЦ (МП), передают Українськi Новини.

"Сообщаю вам, дорогие братья и сестры, что в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться. Хочу утешить тех, кто из-за болезни или по иным причинам останутся дома: вы не будете оставлены, вы сможете увидеть Пасхальную службу по телевидению. Благодаря власти, которая пошла нам навстречу, Пасхальная служба будет транслироваться на телеканалах "Украина" и "Интер". Те же верующие, которые придут на богослужение, будут стоять и молиться на улице, соблюдая все необходимые санитарные нормы", - сказал он.

Он отметил, что в этом году Господь дал верующим испытания за грехи - вирусную болезнь, а те страдания, которые испытывают люди, помогут в будущем понять страдания своих ближних.

Он отметил, что где бы верующие не находились, они все смогут объединиться в молитве и вместе прославить Иисуса Христа.

Как сообщали Українськi Новини, открытые богослужения в церквях УПЦ (МП) возобновят после карантина.

Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской Лавре от нового коронавируса умер монах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), архимандрит Киево-Печерской лавры Нектарий.

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