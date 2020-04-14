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14 апреля 2020, вторник, 12:30 44
Общество 2020-04-14T12:34:53+03:00
Українські Новини
Бошльшинство украинцев за усиление карантина на Пасху, - опрос

Бошльшинство украинцев за усиление карантина на Пасху, - опрос

Анна Рудык
Опрос, Пасха, Рейтинг, Карантин, Пасха-2020, карантин в Украине
Пасха. Фото: pixabay
Пасха. Фото: pixabay

70% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", выступают за продление карантина до июня в случае обострения ситуации с распространением коронавирусной инфекции и 80% - за усиление карантинных мер на Пасху.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам был задан вопрос, поддерживают ли они продление карантина до июня в случае обострения ситуации с распространением коронавируса.

Так, 70% опрошенных - за такое решение, 23% ответили, что скорее нет и 7% затруднились ответить.

Кроме этого, 80% опрошенных поддерживают усиление карантинных мер на пасхальные праздники, 15% - не поддерживают, 5% - затруднились ответить.

Также 75% поддерживают усиление карантинных мер на майские праздники, 17% респондентов скорее не поддерживают, 8% - затруднились ответить.

При этом 25% опрошенных считают, что нужно ввести более жесткие меры наказания для нарушающих карантин граждан, вплоть до лишения свободы; 67% не считают это необходимым, 8% - затруднились ответить.

Опрос проводился 10-12 апреля среди 2 тыс. совершеннолетних граждан на всей подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Как сообщали Українські новини, треть киевлян против запрета гулять в парках.

Также в Киевской области рекомендовали ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах 11-13 апреля и 18-21 апреля.

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