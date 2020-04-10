СБУ занялась Николаевской областью из-за отсутствия заражения коронавирусом

Служба безопасности Украины проверяет информацию о служебной халатности чиновников Николаевской областной государственной администрации при противодействии распространению коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской обладминистрации относительно непринятия неотложных мер для обеспечения первоочередных потребностей региона при противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19", - сказано в нем.

Согласно сообщению, 27 марта на внеочередной сессии областного совета было утверждено решение об изменениях в бюджет для приобретения медицинского оборудования и дезинфицирующих средств.

Решение предусматривает предоставление региональным учреждениям здравоохранения дополнительного финансирования на сумму 109 млн гривен.

Согласно информации СБУ, чиновники Николаевской обладминистрации в условиях распространения пандемии и необходимости реализации срочных мер не приняли реальных мер для исполнения решения облсовета.

На данный момент следователи СБУ начали уголовное производство по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения рекомендует Николаевской области устранить нарушения в алгоритме тестирования на коронавирусную инфекцию.

Ранее в Николаеве, где не было ни одного заболевшего коронавирусом, заявили о сразу 9 подозрениях на COVID-19.