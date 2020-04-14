От коронавируса умер 42-летний монах Почаевской лавры

В то время, как в Киево-Печерской Лавре вспышка коронавируса, монах Свято-Успенской Почаевской лавры умер от коронавируса. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

Он отметил, что за минувшие сутки было зарегистрировано 56 случаев коронавируса, среди них 1 - летальный.

Таким образом, в Киеве уже 551 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

"Отмечу, из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще 2 в Киево-Печерской лавре. А также летальный случай, о котором я сказал, - это монах Почаевской лавры, который находился в Киево-Печерской лавре и был госпитализирован раньше оттуда. Мужчине было 42 года", - подчеркнул Виталий Кличко.

Также он отметил, что в понедельник были усилены карантинные мероприятия в лавре.

"На территории Лавры выставили 4 поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра. Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории. Попасть туда можно только по специальному разрешению. Вчера мы направили медицинские бригады в лавру. Медобследование там прошли 230 служителей лавры и 68 студентов духовной семинарии. Среди них обнаружили больных. Двух госпитализировали. Один отказался от госпитализации", - сообщил Кличко.

Он отметил, что во вторник запланирован отбор образцов для лабораторного исследования ПЦР у служителей Киевской духовной академии и семинарии.

Также мэр Киева указал, что сегодня утром начали усиленную дезинфекцию помещений Киево-Печерской лавры, которую будут делать каждый день, как и медосмотр всех, кто проживает на территории лавры.

"Я еще раз обращаюсь к киевлянам и ко всем украинском. Оставайтесь дома на Пасхальные праздники! Не подвергайте опасности себя и своих близких! Нам не нужен после Пасхи взрыв болезни. Я убежден: никто не мечтает попасть в инфекционное отделение", - отметил Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

Также в отделениях интенсивной терапии хватит мест лишь на 3,5 тыс. больных коронавирусом.