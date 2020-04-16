Перша зарплата Венедіктової на посаді генпрокурора становила 73 тис. гривень

Заробітна плата генерального прокурора Ірини Венедіктової, яка поділилася рецептом паски з яблуками, за березень склала 73 033 гривні.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит Українських Новин.



17 березня Венедіктова була призначена на посаду генпрокурора.



Таким чином, в березні у неї було 11 робочих днів.



Оклад генпрокурора становить 93 648 гривень. Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат та премії.



У відповіді не вказано, яку суму після утримання податків і зборів вона отримала.

Зарплата генпрокурора Ірини Венедіктової за березень - 76 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня президент Володимир Зеленський призначив Венедіктову генпрокурором, яку в грудні призначили в. о. деректора ДБР.



Раніше Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Ірини Венедіктової. За ухвалення проєкту постанови №3227 проголосували 269 депутатів при мінімально необхідних 226.



Крім того, Венедіктовій в лютому нарахували 63 тис. гривень грошової компенсації.



5 березня Рада відправила у відставку генпрокурора Руслана Рябошапку.