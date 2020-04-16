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16 квітня 2020, четвер, 07:00 2 Документ
Силові структури 2020-04-16T07:00:02+03:00
Українські Новини
Перша зарплата Венедіктової на посаді генпрокурора становила 73 тис. гривень

Перша зарплата Венедіктової на посаді генпрокурора становила 73 тис. гривень

Валерия Драгомирова
Зарплата, Офіс Генпрокурора, Ірина Венедіктова
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Заробітна плата генерального прокурора Ірини Венедіктової, яка поділилася рецептом паски з яблуками, за березень склала 73 033 гривні.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит Українських Новин.

17 березня Венедіктова була призначена на посаду генпрокурора.

Таким чином, в березні у неї було 11 робочих днів.

Оклад генпрокурора становить 93 648 гривень. Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат та премії.

У відповіді не вказано, яку суму після утримання податків і зборів вона отримала.

Зарплата Генпрокурора Ірини Венедиктової за березень склала 76 тис. гривень. Зарплата генпрокурора Ірини Венедіктової за березень - 76 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня президент Володимир Зеленський призначив Венедіктову генпрокурором, яку в грудні призначили в. о. деректора ДБР.

Раніше Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Ірини Венедіктової. За ухвалення проєкту постанови №3227 проголосували 269 депутатів при мінімально необхідних 226.

Крім того, Венедіктовій в лютому нарахували 63 тис. гривень грошової компенсації.

5 березня Рада відправила у відставку генпрокурора Руслана Рябошапку.

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