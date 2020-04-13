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13 апреля 2020, понедельник, 10:22 423
Lifestyle 2020-04-13T11:45:02+03:00
Українські Новини
Генпрокурор раскрыла свой рецепт паски с яблоками

Генпрокурор раскрыла свой рецепт паски с яблоками

Надежда Комендантова
Генпрокурор, Ирина Венедиктова, Пасха-2020, Рецепт пасок
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

В то время, как 13 апреля, начинается предпасхальная неделя, или, как ее еще называют, Страстная седмица, которая является одной из важнейших в году для христиан, генеральный прокурор Ирина Венедиктова планирует испечь паски по собственному рецепту.

Об этом она сказала Українським Новинам.

"Рецепт паски у меня есть, может, даже сделаю. Нужно искать позитив и свет", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что ее рецепт не секретный.

"Сыр, манка, яйца, масло, изюм, лимонная и апельсиновая цедра, ваниль. Кубиками нарезанные яблока, а потом в формы - и в духовку", - рассказала генпрокурор.

После готовности выпечку можно украсить по своему вкусу съедобным пасхальным декором.

"Главное - запах праздника дома", - отметила генпрокурор.

Она также сообщила, что если получиться, то на Пасху посетит кладбище, где погребены ее родственники.

Как сообщали Українськi Новини, Владимирский собор в Киеве намерен провести пасхальную службу в помещении храма, а освятить паску каждый прихожанин сможет персонально у священника.

В Киевской области рекомендовали ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах 11-13 апреля и 18-21 апреля, а Черновицкая область ввела особенный режим на выходные 11-13 апреля, в частности будут закрыты продуктовые магазины и автозаправочные станции.

Тем временем, в самом Киеве мэр столицы заявил, что комендантский час вводиться не будет.

Ранее стало известно, что НОТУ будет транслировать богослужение в Михайловском соборе.

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