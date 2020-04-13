Генпрокурор раскрыла свой рецепт паски с яблоками

В то время, как 13 апреля, начинается предпасхальная неделя, или, как ее еще называют, Страстная седмица, которая является одной из важнейших в году для христиан, генеральный прокурор Ирина Венедиктова планирует испечь паски по собственному рецепту. Об этом она сказала Українським Новинам. "Рецепт паски у меня есть, может, даже сделаю. Нужно искать позитив и свет", - сказала Венедиктова. Генпрокурор отметила, что ее рецепт не секретный. "Сыр, манка, яйца, масло, изюм, лимонная и апельсиновая цедра, ваниль. Кубиками нарезанные яблока, а потом в формы - и в духовку", - рассказала генпрокурор. После готовности выпечку можно украсить по своему вкусу съедобным пасхальным декором. "Главное - запах праздника дома", - отметила генпрокурор. Она также сообщила, что если получиться, то на Пасху посетит кладбище, где погребены ее родственники. Как сообщали Українськi Новини, Владимирский собор в Киеве намерен провести пасхальную службу в помещении храма, а освятить паску каждый прихожанин сможет персонально у священника. В Киевской области рекомендовали ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах 11-13 апреля и 18-21 апреля, а Черновицкая область ввела особенный режим на выходные 11-13 апреля, в частности будут закрыты продуктовые магазины и автозаправочные станции. Тем временем, в самом Киеве мэр столицы заявил, что комендантский час вводиться не будет. Ранее стало известно, что НОТУ будет транслировать богослужение в Михайловском соборе.