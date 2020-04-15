Список продуктів, які виводять з організму радіацію

Пожежі в Чорнобильській зоні майже загасили — залишилося кілька тліючих осередків, які продовжують тліти та диміти, а вітер відносить цей дим на південь, у бік Києва. Хоч в ДСНС і повідомили, що радіаційний фон зараз знаходиться в межах норми і не перевищує природних фонових значень, люди переживають з приводу свого здоров'я. Українські Новини дізнавалися, які продукти виводять радіацію з організму.

Продукти, які виводять радіацію з організму:

Гриби. Лисички, маслюки, опеньки, грузді багаті селеном, який допомагає тканинам позбутися від радіонуклідів і наслідків їх дії, виводить радіацію з організму. А ось "тепличні" шампіньйони для цих цілей не підійдуть.

Зелений чай. Допомагає вивести з організму важкі метали. Цей напій багатий антиоксидантами і амінокислотами.

Сухофрукти. Сушені курага та родзинки чудово поглинають радіонукліди і виводять їх природним шляхом.

Морепродукти. Крім корисного селену, про який йшла мова вище, морепродукти багаті кислотою Омега-3, яка підвищує імунітет.

Мед. Ще один сорбент, здатний наситити організм активними речовинами і прискорити процес виведення наслідків впливу радіації.

Сочевиця. Виводить радіонукліди і насичує організм кальцієм, фосфором і залізом, що позитивно позначається на здоров'ї шкіри і волосся.

Фахівці заспокоюють, що радіаційний фон на місці пожежі не перевищено, але правильне харчування ніколи не буде зайвим.

Як повідомляли Українські Новини, поліція відкрила кримінальну справу через пожежі в Чорнобильській зоні. Також правоохоронці знайшли палія трави, який влаштував пожежу в там.

Про те, що забруднене повітря з димом від лісових пожеж у зоні відчуження Чорнобильської АЕС може рушити в бік Києва, було відомо ще в п'ятницю.