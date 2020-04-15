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15 апреля 2020, среда, 08:30 250
Общество 2020-04-15T08:31:13+03:00
Українські Новини
Загрязненный воздух из Чернобыля движется через Киев

Загрязненный воздух из Чернобыля движется через Киев

Кира Молчанова
Пожар, Экология, Чернобыль, ЧАЭС, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС

Несмотря на осадки и то, что пожар в чернобыльской Зоне отчуждения потушили, потенциально загрязненные потоки воздуха из Чернобыля пройдут через Киев. Об этом свидетельствуют данные Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Украины.

По прогнозным расчетам траектории движения 14 апреля и в начале 15 апреля, потенциально загрязненные воздушные массы будут направлены в южном и юго-восточном направлении. В этот период по всей Киевской области будут наблюдаться осадки примерно до нескольких мм/час. Согласно прогнозу, максимальные концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха г. Киева могут временно доходить до единиц мБк/м3. Прогнозируемые концентрации не превышают те, которые наблюдались ранее, и не наносят вред здоровью населения.

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне.  Также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.

О том, что загрязненный воздух с дымом от лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС может двинуться в сторону Киева, было известно еще в пятницу.

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