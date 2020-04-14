подписаться на рассылку
26.85 27.25
29.15 29.8
˟
  • Новости
  • Политика
  • Президент
  • Тление от пожара в Чернобыльской зоне ликвидируют через несколько дней, радиация в норме, - Офис Президента
14 апреля 2020, вторник, 15:29 324
Президент 2020-04-14T15:37:10+03:00
Українські Новини
Тление от пожара в Чернобыльской зоне ликвидируют через несколько дней, радиация в норме, - Офис Президента

Тление от пожара в Чернобыльской зоне ликвидируют через несколько дней, радиация в норме, - Офис Президента

Ярина Вацяк
Радиация, ЧАЭС, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона, Офис президента
Пожар. Фото: Facebook.com/MNS.GOV.UA
Пожар. Фото: Facebook.com/MNS.GOV.UA

Тление после пожара в Чернобыльской зоне отчуждения ликвидируют через несколько дней, радиационный фон находится в норме. В то же врямя, временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее. Об этом сообщил председатель ГосЧС Николай Чечеткин Владимиру Зеленскому на ежедневном селекторном совещании под председательством Президента", - сказано в нем.

Чечеткин добавил, что дождь, помог пожарным справиться с ситуацией быстрее.

"Радиационный фон в зоне отчуждения сохраняется в норме и не повышается", - сообщил он.

Также Чечеткин подчеркнул, что ГосЧС не допустила распространение огня на военные склады боеприпасов, объекты "Укрытие", "Вектор", распределительную электростанцию ​​ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами.

В свою очередь Национальная полиция сообщила, что накануне вблизи двух очагов пожара были задержаны поджигатели, проводятся следственные действия.

"Очень рад, что Верховная Рада вчера проголосовала за повышение штрафов за поджоги, уничтожение лесов. Это быстрая и правильная реакция власти на серьезные вызовы. Предыдущие штрафы в несколько тысяч гривен были слишком мизерным наказанием за такие серьезные преступления", - сказал Зеленский.

Рада повысила штрафы за сжигание лесов и зеленых насаждений в 20 раз.

Как сообщали Українськi Новини, Рада сократила финансирование на безопасность ЧАЭС и поддержку экологии в Зоне отчуждения.

Пожар в Чернобыльской зоне начался еще 4 апреля. 

Больше новостей о: Радиация ЧАЭС Пожар в Чернобыльской зоне Чернобыльская зона Офис президента

Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева
Кабмин упростил закупку 9 препаратов для лечения коронавируса
Новости
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве пока можно купить только в одной аптечной сети: цена и где купить 16:15
"Дарница" зарегистрировала субстанцию для возможного лечения коронавируса 16:15
СБУ и Минобороны не коснулись изменения в госбюджете-2020 15:57
В Чернобыльской зоне выявлены новые возгорания, - Госагентство по управлению зоной отчуждения 15:55
МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7% в 2020 15:41
больше новостей
Сильный снег, порывы ветра и дожди: синоптики дали "зимний" прогноз на 14 апреля 21:00
В АТБ рассказали, как будут работать магазины на Пасху 17:12
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
Субсидию потеряют около 20% получателей: кто лишится льгот 06:20
На карантине суды будут рассматривать уголовные дела по видеоконференции 17:08
больше новостей
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
ГБР начало расследовать дело против Штанько, который тайно записывал брата Ермака 13:07
Коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, - главный санврач 21:12
На Кипре открыто уголовное производство за попытки списать деньги со счетов Суркисов в Приватбанке, — адвокат 13:21
ДТЭК Ахметова прекратил экспорт электроэнергии из-за низких цен в Европе 16:29
больше новостей
В Киеве уже 551 случай коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok