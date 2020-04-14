Тление от пожара в Чернобыльской зоне ликвидируют через несколько дней, радиация в норме, - Офис Президента

Тление после пожара в Чернобыльской зоне отчуждения ликвидируют через несколько дней, радиационный фон находится в норме. В то же врямя, временно исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов сообщил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения удалось потушить.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее. Об этом сообщил председатель ГосЧС Николай Чечеткин Владимиру Зеленскому на ежедневном селекторном совещании под председательством Президента", - сказано в нем.

Чечеткин добавил, что дождь, помог пожарным справиться с ситуацией быстрее.

"Радиационный фон в зоне отчуждения сохраняется в норме и не повышается", - сообщил он.

Также Чечеткин подчеркнул, что ГосЧС не допустила распространение огня на военные склады боеприпасов, объекты "Укрытие", "Вектор", распределительную электростанцию ​​ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами.

В свою очередь Национальная полиция сообщила, что накануне вблизи двух очагов пожара были задержаны поджигатели, проводятся следственные действия.

"Очень рад, что Верховная Рада вчера проголосовала за повышение штрафов за поджоги, уничтожение лесов. Это быстрая и правильная реакция власти на серьезные вызовы. Предыдущие штрафы в несколько тысяч гривен были слишком мизерным наказанием за такие серьезные преступления", - сказал Зеленский.

Рада повысила штрафы за сжигание лесов и зеленых насаждений в 20 раз.

Как сообщали Українськi Новини, Рада сократила финансирование на безопасность ЧАЭС и поддержку экологии в Зоне отчуждения.

Пожар в Чернобыльской зоне начался еще 4 апреля.