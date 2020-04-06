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06 апреля 2020, понедельник, 11:16 12
Силовые структуры 2020-04-06T11:16:09+03:00
Українські Новини
Полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне

Полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне

Валерия Драгомирова
Полиция, Уголовное дело, Пожар в Чернобыльской зоне, пожар в лесу

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, который начался 4 апреля

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области, передают Українськi Новини.

"В зоне отчуждения, на расстоянии около 70 км от Чернобыльской АЭС, произошло возгорание сухой травы и кустарников. Для усмирения огня и ликвидации задымления задействованы авиация и спецтехника. Сейчас там работают подразделения ГосЧС", - сказано в нем.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 6 апреля новые очаги возгорания на территории Киевской области не выявлены.

Полицейские выполняют основную функцию - обеспечивают охрану общественного порядка и контрольно-пропускной режим.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса.
Продолжается следствие.



Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 07:00 6 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжаются меры по ликвидации двух очагов пожаров.


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