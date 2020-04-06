Полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, который начался 4 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области, передают Українськi Новини.



"В зоне отчуждения, на расстоянии около 70 км от Чернобыльской АЭС, произошло возгорание сухой травы и кустарников. Для усмирения огня и ликвидации задымления задействованы авиация и спецтехника. Сейчас там работают подразделения ГосЧС", - сказано в нем.



Отмечается, что по состоянию на 10:00 6 апреля новые очаги возгорания на территории Киевской области не выявлены.



Полицейские выполняют основную функцию - обеспечивают охрану общественного порядка и контрольно-пропускной режим.



По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса.

Продолжается следствие.







Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 07:00 6 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжаются меры по ликвидации двух очагов пожаров.





