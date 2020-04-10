Загрязненный воздух из Чернобыльской зоны надвигается на Киев

Воздух с дымом от лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в пятницу, 10 апреля, накроет Киев и часть области, но при этом опасности здоровью для населения не несет. Об этом сообщается на сайте Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

По их информации, прогнозируемая концентрация радиоактивного цезия-137 в столице ожидается ниже опасной для здоровья и жизни человека в сто и более раз.

"Согласно прогнозным расчетам на 10.04.2020, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев. Прогнозируемые концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха г. Киева могут достигать нескольких мБк/куб.м. Эти концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и в 100 и более раз ниже допустимого уровня, установленного НРБУ-97, равного 800 мБк/куб.м.",- говорится в сообщении.

Также в Центре ядерной безопасности сообщили, что, согласно информационной справке, предоставленной Информационно-кризисным центром Госатомрегулирования на 08.00 10.04.2020, отдельные зоны пожара имеют место в Денисовицком, Котовском, Когородском лесничествах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла уголовное дело из-за пожара в Чернобыльской зоне. Также правоохранители нашли поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне.