подписаться на рассылку
27.1 27.65
29.2 29.86
˟
06 апреля 2020, понедельник, 16:47 1128
Общество 2020-04-06T16:47:17+03:00
Українські Новини
Ради забавы: полиция нашла поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне

Ради забавы: полиция нашла поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне

Ольга Фандорина
Пожар, Полицейские, Пожар в Чернобыльской зоне, пожар в лесу

Полиция нашла виновника масштабного пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, который начался 4 апреля. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ Нацполиции.

"При проведении неотложных мероприятий сотрудники Ивановского отдела полиции установили лицо, причастное к возникновению пожара. Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он для забавы в трех местах поджег мусор и траву. После чего огонь ветром опрокинуло дальше и он уже не смог справиться и потушить костер", - говорится в сообщении.

Продолжается расследование дела об уничтожении природных объектов (ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса).

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 07:00 6 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжаются меры по ликвидации двух очагов пожаров.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне горит уже больше 100 гектаров: в центре пожара радиация выше нормы

Больше новостей о: Пожар Полицейские Пожар в Чернобыльской зоне пожар в лесу

За день в Украине от коронавируса умерли шесть человек. Всего 1319 инфицированных
В Киеве коронавирусом заболели еще два медика. Всего 267 инфицированных
Новости
В Киевской области коронавирусом больше всего болеют в Обуховском районе 17:00
На Филиппинах застрелили мужчину за нарушение карантина 16:55
Арендаторы и собственники должны решать вопрос оплаты аренды на время карантина путем переговоров, - эксперты 16:53
Ради забавы: полиция нашла поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне 16:47
В киевской больнице №9 подтвердили первую в столице смерть от коронавируса 16:42
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Украинцев ждет новый курс доллара. Аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина 06:00
Гривна продолжает стремительно расти. Официальный курс валют на понедельник 05:10
Карантин ужесточают. Можно ли ходить по улице втроем 23:50
Умерших от коронавируса будут кремировать: сколько стоит процедура кремации 18:46
больше новостей
Команда Рябошапки уничтожила документы по переаттестации прокуроров, - СМИ 08:48 Документ
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
В Чернобыльской зоне вспыхнул крупный пожар. Для тушения задействовали авиацию 19:04
В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски, - СМИ 03:47
больше новостей
В Киево-Печерской лавре зафиксировали четыре случая коронавируса, - Кличко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok