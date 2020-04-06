Ради забавы: полиция нашла поджигателя травы, устроившего пожар в Чернобыльской зоне

Полиция нашла виновника масштабного пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, который начался 4 апреля. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ Нацполиции.

"При проведении неотложных мероприятий сотрудники Ивановского отдела полиции установили лицо, причастное к возникновению пожара. Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он для забавы в трех местах поджег мусор и траву. После чего огонь ветром опрокинуло дальше и он уже не смог справиться и потушить костер", - говорится в сообщении.

Продолжается расследование дела об уничтожении природных объектов (ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса).

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 07:00 6 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжаются меры по ликвидации двух очагов пожаров.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне горит уже больше 100 гектаров: в центре пожара радиация выше нормы