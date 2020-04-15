Великодні символи: яке значення надається продуктам у великодньому кошику

У неділю, 19 квітня, православні християни відзначатимуть Великдень. У цьому році свято пройде в умовах карантину. Але деякі церкви транслюватимуть богослужіння. Про те, що прийнято класти у великодній кошик, а також про те, що символізує кожен з продуктів, розкажуть Українські Новини.

У святковому великодньому кошику в обов'язковому порядку повинні бути присутні:

Паска. Вона - ангельський хліб, яким став для нас Ісус Христос, символ воскресіння. Це хліб вічного життя, який зійшов з неба, це духовна їжа. Крім цього паску вважають символом Агнця, який добровільно був зарізаний на хресті, звільнивши людей від бід і хвороб. Тут важливі навіть деталі: тісто на поясі виготовляють з закваски на дріжджах. Це - символ Царства Небесного. Паску зазвичай випікають у Чистий четвер або в суботу. Робити це потрібно з чистими помислами та з молитвою на вустах. Яйця. Це символи нового життя і відродження. Традиційно їх розписують у Страсну п'ятницю. Вважається, що таке яйце не псується. Раніше яйця в кошик клали вже очищеними, щоб потім не викидати освячену шкаралупу. Якщо ж яйця освячивали в шкаралупі, то потім її закопували на городі. Яйця в кошик клали стільки, скільки людей в будинку, але обов'язково непарне число. Сир і масло. Молоко є сировиною, яке не створене людськими руками, а є даром природи. Так, як мати годує свою дитину молоком, так само сир і масло є символами жертовності та ніжності Бога. Шинка або ковбаса. Це символ душевної радості, що приходить від сповнення людиною Божої волі. Хрін. Вважається, що він робить людину міцнішою, так, як християнин, який приймає таїнство Сповіді під час пасхального періоду, душевно оздоровлюється. Також він означає міцне коріння, яке може дати віра у Воскресіння. Сіль. Вона символізує достаток. У біблії сіль - це зв'язок між Богом і його народом. Ще сіль вважається оберегом. Раніше в хату приходили із хлібом-сіллю, і в дорогу з собою брали дрібку солі. Віруючий має зберігати чистоту свого серця, щоб наслідувати Христа, який сказав: "Ви - сіль землі" (Мт. 5, 13). Інакше його християнство втратить силу, так, як це може статися з сіллю. Рушник. Нитки, з яких виткані рушники, символізують життя. Богородиця на іконі Благовіщення тримає в руках веретено з ниткою, коли Гавриїл сповіщає, що вона стане матір'ю життя. Плетіння нитки крім цього може бути символом вічности, бо це процес, який можна продовжувати нескінченно. Свічка. Вона символізує світло, яке виноситься назовні між людей так, як жертва Ісуса на хресті спричинила відновлення нашого внутрішнього світла.

Раніше Українські Новини, розповідали про те, у скільки українцям обійдеться зібрати традиційну кошик.

Також про те, навіщо фарбувати яйця і що означають їх кольору.