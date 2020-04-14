Пожежу в Чорнобильській зоні загасили, - т.в.о. голови Держекоінспекції

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов повідомив, що пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, яка розпочалась ще 4 квітня, вдалося загасити.

Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.



"Друзі, отримав від Вас сотні повідомлень із питаннями. Особливо від журналістів. Вибачте, але у зоні і в лісі поганий зв'язок. Якщо коротко - пожежу вдалося загасити, дуже допоміг дощ. Рівень радіаційного фону постійно вимірюється, але ті дані, які є у нас - в цілому в нормі", - написав він.



Також він подякував пожежникам, які 10 діб боролися з пожежею.



Як повідомляли Українські Новини, пожежа в Чорнобильській зоні поширилась на територію чотирьох лісництв.



Раніше заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Рябчин Олексій заявив, що пожежа в Чорнобильській зоні відчуження не загрожує розташованим в ній небезпечним об'єктам.



Крім того, радіація не перевищує норму в ні Чорнобильській зоні, ні за її межами.