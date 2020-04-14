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14 квітня 2020, вівторок, 14:29 42
Силові структури 2020-04-14T14:30:44+03:00
Українські Новини
Пожежу в Чорнобильській зоні загасили, - т.в.о. голови Держекоінспекції

Пожежу в Чорнобильській зоні загасили, - т.в.о. голови Держекоінспекції

Валерия Драгомирова
пожежа, Чорнобильська зона відчуження, Пожежа в Чорнобильській зоні
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: Facebook/Єгор Фірсов
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: Facebook/Єгор Фірсов

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов повідомив, що пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, яка розпочалась ще 4 квітня, вдалося загасити.

Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Друзі, отримав від Вас сотні повідомлень із питаннями. Особливо від журналістів. Вибачте, але у зоні і в лісі поганий зв'язок. Якщо коротко - пожежу вдалося загасити, дуже допоміг дощ. Рівень радіаційного фону постійно вимірюється, але ті дані, які є у нас - в цілому в нормі", - написав він.

Також він подякував пожежникам, які 10 діб боролися з пожежею.

Як повідомляли Українські Новини, пожежа в Чорнобильській зоні поширилась на територію чотирьох лісництв.

Раніше заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Рябчин Олексій заявив, що пожежа в Чорнобильській зоні відчуження не загрожує розташованим в ній небезпечним об'єктам.

Крім того, радіація не перевищує норму в ні Чорнобильській зоні, ні за її межами.

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