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14 апреля 2020, вторник, 00:00 107
Силовые структуры 2020-04-14T02:06:37+03:00
Українські Новини
Радиация не превышает норму ни в Чернобыльской зоне, ни за ее пределами, - МВД

Радиация не превышает норму ни в Чернобыльской зоне, ни за ее пределами, - МВД

Елена Новикова
Пожар, МВД, Чернобыльская АЭС, Радиация, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона
Радиация. Фото: hdwall.us
Радиация. Фото: hdwall.us

Ни на ЧАЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами не наблюдается изменений радиационного фона. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Никакого изменения радиационного фона ни на Чернобыльской АЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами не наблюдается. Зачем я об этом пишу и пощу фото хранилища ядерного топлива? А для того, чтобы хоть чуть-чуть, но стало меньше паники, истерии и фейков вокруг пожара в Чернобыльской зоне отчуждения", - написал Геращенко.

Он прикрепил спутниковые фотографии хранилищ отработанного ядерного топлива "ХОЯТ-1", "ХОЯТ-2" и "Подлесное" и отметил, в частности, что вокруг "Подлесного" лес был специально вырублен во избежание угрозы пожара, а до зеленых насаждений расстояние более 100 м.

Хранилище отработавшего топлива. Фото: Facebook/Антон ГеращенкоХранилище отработанного топлива. Фото: Facebook/Антон Геращенко

Хранилище отработанного ядерного топлива. Фото: Facebook/Антон ГеращенкоХранилище отработанного ядерного топлива. Фото: Facebook/Антон Геращенко

Пожар, который шел в сторону хранилища ядерных отходов "Подлесный", был потушен на дальних подступах еще утром.

Также он рассказал, что "ХОЯТ-1", на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС, находится на территории самой АЭС и любые возгорания там исключены.

Кроме того, он отметил, что "ХОЯТ-2" - это огромная железобетонная конструкция, обнесенная забором,внутри которой находятся емкости из монолитного железобетона, и пока это хранилище вообще не заполнено отработанным ядерным топливом.

Геращенко отметил, что традиционная технология тушения лесных пожаров не всегда применима в Чернобыльской зоне отчуждения.

Обычно лес или горящие луга обкапывают траншеями или вспахивают мощными плугами, оголив влажную почву, но в случае с зоной отчуждения этого делать не рекомендуется из-за того, что радиоактивные частицы могут быть извлечены из&nbsp; земли, где они находятся уже 34 года.

Он отметил, что спасатели тушат пожар с использованием авиации.

Как сообщали Українськi Новини, сотрудница пресс-службы Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Наталья Дегтяренко на своей странице в социальной сети Facebook написала, что пожар в Чернобыльской зоне добрался до территории возле Нового безопасного конфаймента (НБК) над энергоблоком №4 Чернобыльской атомной электростанции.

Также полиция задержала еще одного мужчину по подозрению в причастности к пожару в Чернобыльской зоне.

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