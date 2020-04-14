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14 апреля 2020, вторник, 09:47 57
Силовые структуры 2020-04-14T10:07:28+03:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожар, который распространился на территорию четырех лесничеств

В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожар, который распространился на территорию четырех лесничеств

Валерия Драгомирова
Пожар, Зона отчуждения, ГосЧС, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: ГосЧС

Спасатели 11-й день тушат пожар в Чернобыльской зоне, который дошел до "Рыжего леса" и приблизился к ЧАЭС. К тушению привлечены 415 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

"По состоянию на 7 ч. 14 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь в тушении пожаров на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств. Открытого огня нет. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении.


Всего на территории Зоны отчуждения привлечено 415 человек и 98 ед.техники, из них от ГосЧС более 321 человек и 66 ед.техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета.

Сообщается, что радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

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Кроме того, радиация не превышает норму ни в Чернобыльской зоне, ни за ее пределами.

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В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожар, который распространился на территорию четырех лесничеств
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