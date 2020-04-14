Фінансування Зеленського скорочено на піввідсотка

Верховна Рада скоротила фінансування Державного управління справами (ДУС) на 1,6% до 2,4 млрд гривень, у тому числі на обслуговування Президента – на 0,4% до 912,4 млн гривень у 2020 році.

Про це йдеться в законопроекті про зміни до державного бюджету на 2020 рік №3279-д, прийнятому Верховною Радою 13 квітня, передають Українські Новини.

Держуправління справами є спеціальним державним органом із забезпечення діяльності Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів та інших держорганів.

Держбюджет-2020 передбачав 2 млрд 435 млн 853,6 тис. гривень для ДУС.

Рада скоротила фінансування ДУС до 2 млрд 397 млн 430,6 тис. гривень.

Це на 38 млн 423 тис. гривень або на 1,6% менше.

Серед програм, на які розрахована ця сума, для обслуговування і забезпечення діяльності Президента Володимира Зеленського ДУС було передбачено 916 млн 169,2 тис. гривень.

Рада скоротила фінансування Президента до 912 млн 358,7 тис. гривень.

Це на 3 млн 810,5 тис. гривень менше, тобто на 0,4%.

Ще на 1,4 млн або 1,5% до 95,2 млн гривень скорочено фінансування збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках і заповідниках.

Решта 33,1 млн гривень зекономлені за рахунок ліквідації програми фінансування державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази і об'єктів інфраструктури "Міжнародного дитячого центру "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)".

Як повідомляли Українські Новини, раніше Держуправління справами відзвітувало, скільки на Зеленського витратять бюджетних коштів.

Так, у 2020 порівняно з 2019 найбільше підвищення витрат заплановано на закордонні візити Зеленського та його делегації, а також на утримання державних резиденцій.

Водночас скорочення витрат заплановано на президентський автотранспорт.

Держбюджет-2019 вперше за 5 років передбачав скорочення видатків на главу держави, в той час коли з 2014 до 2018 року витрати на обслуговування Президента зросли майже в 4 рази.