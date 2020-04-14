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14 квітня 2020, вівторок, 14:21 21
Президент 2020-04-14T15:15:02+03:00
Українські Новини
Фінансування Зеленського скорочено на піввідсотка

Фінансування Зеленського скорочено на піввідсотка

Виолетта Чайковская
Бюджет, Президент, ДУС, Верховна Рада, Володимир Зеленський, Держуправління справами, Зеленський, Офіс президента, Офіс Президента України, Державне управління справами, Держбюджет-2020, Витрати держбюджету, скорочення видатків, зміни до держбюджету
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Верховна Рада скоротила фінансування Державного управління справами (ДУС) на 1,6% до 2,4 млрд гривень, у тому числі на обслуговування Президента – на 0,4% до 912,4 млн гривень у 2020 році.

Про це йдеться в законопроекті про зміни до державного бюджету на 2020 рік №3279-д, прийнятому Верховною Радою 13 квітня, передають Українські Новини.

Держуправління справами є спеціальним державним органом із забезпечення діяльності Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів та інших держорганів.

Держбюджет-2020 передбачав 2 млрд 435 млн 853,6 тис. гривень для ДУС.

Рада скоротила фінансування ДУС до 2 млрд 397 млн 430,6 тис. гривень.

Це на 38 млн 423 тис. гривень або на 1,6% менше.

Серед програм, на які розрахована ця сума, для обслуговування і забезпечення діяльності Президента Володимира Зеленського ДУС було передбачено 916 млн 169,2 тис. гривень.

Рада скоротила фінансування Президента до 912 млн 358,7 тис. гривень.

Це на 3 млн 810,5 тис. гривень менше, тобто на 0,4%.

Ще на 1,4 млн або 1,5% до 95,2 млн гривень скорочено фінансування збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках і заповідниках.

Решта 33,1 млн гривень зекономлені за рахунок ліквідації програми фінансування державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази і об'єктів інфраструктури "Міжнародного дитячого центру "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)".

Як повідомляли Українські Новини, раніше Держуправління справами відзвітувало, скільки на Зеленського витратять бюджетних коштів.

Так, у 2020 порівняно з 2019 найбільше підвищення витрат заплановано на закордонні візити Зеленського та його делегації, а також на утримання державних резиденцій.

Водночас скорочення витрат заплановано на президентський автотранспорт.

Держбюджет-2019 вперше за 5 років передбачав скорочення видатків на главу держави, в той час коли з 2014 до 2018 року витрати на обслуговування Президента зросли майже в 4 рази.

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