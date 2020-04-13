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13 квітня 2020, понеділок, 15:05 61
Верховна Рада і партії 2020-04-13T16:30:05+03:00
Українські Новини
Рада прийняла оновлений держбюджет-2020

Рада прийняла оновлений держбюджет-2020

Ярина Вацяк
Верховна Рада, інфляція, Держбюджет, Держбюджет-2020
Верховна Рада
Верховна Рада

Верховна Рада скоротила доходи державного бюджету на 2020 рік на 119,745 млрд гривень до 975,834 млрд і збільшила витрати на 82,4 млрд гривень до 1 266,423 млрд, збільшивши граничний розмір дефіциту в 3,1 рази з 96,275 млрд гривень до 298,404 млрд гривень.

За прийняття в цілому законопроекту про зміни в державний бюджет №3279-д, який раніше проаналізував розповів секретар комітету з питань бюджету Володимир Цабаль, проголосувало 249 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Зокрема розмір доходів загального фонду скорочується на 119,763 млрд гривень до 855,408 млрд гривень, спецфонду – збільшується на 0,016 млрд до 120,426 млрд.

Розмір видатків загального фонду збільшується на 82,4 млрд гривень до 1 135,078 млрд, спецфонду – до 131,344 млрд.

Граничний розмір державного боргу цим документом збільшено з 2,045 трлн гривень до 2,387 трлн гривень на кінець 2020 року.

Обсяг дефіциту держбюджету залишився незмінним порівняно з попередньою редакцією законопроекту - 298,404 млрд гривень.

Згідно з оновленим макропоказників і оприлюдненими 3 квітня, на поточний рік зниження ВВП прогнозується на рівні 4,8%.

Інфляція очікується на рівні 11,6% (грудень до грудня).

Водночас середньорічний зростання споживчих цін прогнозується на рівні 6,8%.

Номінальна середня зарплата прогнозується на рівні 10 706 гривень, прибуток підприємств – 749,3 млрд гривень, безробіття – 9,4%.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Рада не змогла прийняти проект змін до держбюджету №3279 і відправив його на повторне перше читання.

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